Отец Сырского находится при смерти

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше не беспокоить.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег. Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, генерал ВСУ снова вышел на связь с родителями после известий о тяжелом состоянии своего отца. Сначала пенсионер лечился во Владимире, однако там врачи помочь ему не смогли, и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. В среду SHOT сообщил, что московские врачи спасли отца Сырского, изначально в клинику он попал с заболеванием головного мозга, оплачивает лечение сам генерал ВСУ, на это он направил около 2,5 миллиона рублей. "Человек при смерти. Оставьте его в покое", — сказал брат главнокомандующего ВСУ Олег Сырский, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии здоровья своего отца.

