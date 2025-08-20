Рейтинг@Mail.ru
10:26 20.08.2025 (обновлено: 18:07 20.08.2025)
Отец Сырского находится при смерти
Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше не... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше не беспокоить.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег. Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, генерал ВСУ снова вышел на связь с родителями после известий о тяжелом состоянии своего отца. Сначала пенсионер лечился во Владимире, однако там врачи помочь ему не смогли, и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. В среду SHOT сообщил, что московские врачи спасли отца Сырского, изначально в клинику он попал с заболеванием головного мозга, оплачивает лечение сам генерал ВСУ, на это он направил около 2,5 миллиона рублей. "Человек при смерти. Оставьте его в покое", — сказал брат главнокомандующего ВСУ Олег Сырский, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии здоровья своего отца.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше не беспокоить.
По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег.
Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, генерал ВСУ снова вышел на связь с родителями после известий о тяжелом состоянии своего отца. Сначала пенсионер лечился во Владимире, однако там врачи помочь ему не смогли, и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. В среду SHOT сообщил, что московские врачи спасли отца Сырского, изначально в клинику он попал с заболеванием головного мозга, оплачивает лечение сам генерал ВСУ, на это он направил около 2,5 миллиона рублей.
"Человек при смерти. Оставьте его в покое", — сказал брат главнокомандующего ВСУ Олег Сырский, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии здоровья своего отца.
