СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти

СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти - РИА Новости, 20.08.2025

СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти

СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти

Московские врачи предотвратили гибель отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельного заболевания, утверждает Telegram-канал SHOT.

2025-08-20T09:10:00+03:00

2025-08-20T09:10:00+03:00

2025-08-20T14:33:00+03:00

александр сырский

вооруженные силы украины

россия

в мире

украина

москва

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московские врачи предотвратили гибель отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельного заболевания, утверждает Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — говорится в публикации.Отмечается, что отец украинского главнокомандующего был госпитализирован из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе.SHOT также утверждает, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей. Главком ВСУ связался со своей семьей сразу после того, как узнал новости о болезни отца.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные.Брат Сырского Олег в среду сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти, попросив не беспокоить семью.

россия

украина

москва

2025

