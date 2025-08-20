https://ria.ru/20250820/syrskiy-2036440525.html
СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти
СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти
СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти
Московские врачи предотвратили гибель отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельного заболевания, утверждает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московские врачи предотвратили гибель отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельного заболевания, утверждает Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — говорится в публикации.Отмечается, что отец украинского главнокомандующего был госпитализирован из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе.SHOT также утверждает, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей. Главком ВСУ связался со своей семьей сразу после того, как узнал новости о болезни отца.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные.Брат Сырского Олег в среду сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти, попросив не беспокоить семью.
СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти
