09:10 20.08.2025 (обновлено: 14:33 20.08.2025)
СМИ: в Москве спасли отца главкома ВСУ от смерти
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московские врачи предотвратили гибель отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельного заболевания, утверждает Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — говорится в публикации.Отмечается, что отец украинского главнокомандующего был госпитализирован из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе.SHOT также утверждает, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей. Главком ВСУ связался со своей семьей сразу после того, как узнал новости о болезни отца.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные.Брат Сырского Олег в среду сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти, попросив не беспокоить семью.
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московские врачи предотвратили гибель отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельного заболевания, утверждает Telegram-канал SHOT.
"По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — говорится в публикации.
Отмечается, что отец украинского главнокомандующего был госпитализирован из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе.
SHOT также утверждает, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей. Главком ВСУ связался со своей семьей сразу после того, как узнал новости о болезни отца.
По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные.
Брат Сырского Олег в среду сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти, попросив не беспокоить семью.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью
23 июля, 07:16
 
