https://ria.ru/20250820/svo-2036520256.html

Народный фронт передал необходимое оборудование в зону СВО

Народный фронт передал необходимое оборудование в зону СВО - РИА Новости, 20.08.2025

Народный фронт передал необходимое оборудование в зону СВО

Народный фронт передал бойцам батальона "Ростов" оборудование, необходимое для выполнения боевых задач на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:08:00+03:00

2025-08-20T15:08:00+03:00

2025-08-20T15:08:00+03:00

надежные люди

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам батальона "Ростов" оборудование, необходимое для выполнения боевых задач на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. "Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доставил бойцам батальона "Ростов" на запорожском направлении оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Военным передали мотоциклы, тепловизоры, комплексы РЭБ, приборы ночного видения, генераторы, многоцелевые квадрокоптеры и другое оснащение, позволяющее подразделению работать в условиях высокой нагрузки", - рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что переданное оборудование работает не только как боевое обеспечение, но и как инструмент медицинской поддержки. Дроны доставляют медикаменты и перевязочные материалы к штурмовым группам, мотоциклы помогают эвакуировать раненых с передовой. "Коптеры позволяют не только вести разведку, но и доставлять нашим штурмовым группам медикаменты, перевязочные материалы и всё необходимое прямо во время боя", – отметил военнослужащий батальона "Ростов" с позывным "Байкал", его слова приводит пресс-служба. Бойцы батальона "Ростов" принимали участие в боях за Пятихатки, Лобковое и Каменское и сейчас продолжают работать на ключевых участках линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20250820/svo-2036490126.html

https://ria.ru/20250820/zhiteli-2036435380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво