Народный фронт передал необходимое оборудование в зону СВО
Надежные люди
 
15:08 20.08.2025
Народный фронт передал необходимое оборудование в зону СВО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам батальона "Ростов" оборудование, необходимое для выполнения боевых задач на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. "Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доставил бойцам батальона "Ростов" на запорожском направлении оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Военным передали мотоциклы, тепловизоры, комплексы РЭБ, приборы ночного видения, генераторы, многоцелевые квадрокоптеры и другое оснащение, позволяющее подразделению работать в условиях высокой нагрузки", - рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что переданное оборудование работает не только как боевое обеспечение, но и как инструмент медицинской поддержки. Дроны доставляют медикаменты и перевязочные материалы к штурмовым группам, мотоциклы помогают эвакуировать раненых с передовой. "Коптеры позволяют не только вести разведку, но и доставлять нашим штурмовым группам медикаменты, перевязочные материалы и всё необходимое прямо во время боя", – отметил военнослужащий батальона "Ростов" с позывным "Байкал", его слова приводит пресс-служба. Бойцы батальона "Ростов" принимали участие в боях за Пятихатки, Лобковое и Каменское и сейчас продолжают работать на ключевых участках линии боевого соприкосновения.
сво
Надежные люди, СВО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам батальона "Ростов" оборудование, необходимое для выполнения боевых задач на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доставил бойцам батальона "Ростов" на запорожском направлении оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Военным передали мотоциклы, тепловизоры, комплексы РЭБ, приборы ночного видения, генераторы, многоцелевые квадрокоптеры и другое оснащение, позволяющее подразделению работать в условиях высокой нагрузки", - рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что переданное оборудование работает не только как боевое обеспечение, но и как инструмент медицинской поддержки. Дроны доставляют медикаменты и перевязочные материалы к штурмовым группам, мотоциклы помогают эвакуировать раненых с передовой.
"Коптеры позволяют не только вести разведку, но и доставлять нашим штурмовым группам медикаменты, перевязочные материалы и всё необходимое прямо во время боя", – отметил военнослужащий батальона "Ростов" с позывным "Байкал", его слова приводит пресс-служба.
Бойцы батальона "Ростов" принимали участие в боях за Пятихатки, Лобковое и Каменское и сейчас продолжают работать на ключевых участках линии боевого соприкосновения.
