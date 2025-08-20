https://ria.ru/20250820/svo-2036490126.html
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников - РИА Новости, 20.08.2025
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников
Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:17:00+03:00
2025-08-20T13:17:00+03:00
2025-08-20T13:52:00+03:00
надежные люди
тульская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036497671_0:441:960:981_1920x0_80_0_0_4b27ead59cad4806b02888d0d8bc6eda.jpg
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе избиркома. "Сотрудники избирательной системы Тульской области продолжают оказывать помощь и поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В зону СВО избирком направил 1000 пряников. Традиционный тульский пряник – это не просто лакомство, это символ домашнего тепла, уюта и добрых вестей из родного края", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы избирательной комиссии Тульской области, сотрудники коллегиального органа ранее приобрели четыре комплекта спутникового интернета "Ямал – 601" для нужд 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона. Также члены участковых и территориальных избирательных комиссий направляют бойцам гуманитарную помощь, в том числе сделанные собственными руками маскировочные сети и окопные свечи.
https://ria.ru/20250820/zhiteli-2036435380.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036497671_0:351:960:1071_1920x0_80_0_0_b529046a01cc6bdb6c85fa3591e603cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, сво
Надежные люди, Тульская область, СВО
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников
Избирком Тульской области направил в зону спецоперации тысячу пряников
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе избиркома.
"Сотрудники избирательной системы Тульской области продолжают оказывать помощь и поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В зону СВО избирком направил 1000 пряников. Традиционный тульский пряник – это не просто лакомство, это символ домашнего тепла, уюта и добрых вестей из родного края", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы избирательной комиссии Тульской области, сотрудники коллегиального органа ранее приобрели четыре комплекта спутникового интернета "Ямал – 601" для нужд 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона. Также члены участковых и территориальных избирательных комиссий направляют бойцам гуманитарную помощь, в том числе сделанные собственными руками маскировочные сети и окопные свечи.