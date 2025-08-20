https://ria.ru/20250820/svo-2036490126.html

Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников

Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников - РИА Новости, 20.08.2025

Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников

20.08.2025

ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе избиркома. "Сотрудники избирательной системы Тульской области продолжают оказывать помощь и поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В зону СВО избирком направил 1000 пряников. Традиционный тульский пряник – это не просто лакомство, это символ домашнего тепла, уюта и добрых вестей из родного края", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы избирательной комиссии Тульской области, сотрудники коллегиального органа ранее приобрели четыре комплекта спутникового интернета "Ямал – 601" для нужд 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона. Также члены участковых и территориальных избирательных комиссий направляют бойцам гуманитарную помощь, в том числе сделанные собственными руками маскировочные сети и окопные свечи.

тульская область

2025

Новости

