Рейтинг@Mail.ru
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:17 20.08.2025 (обновлено: 13:52 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/svo-2036490126.html
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников - РИА Новости, 20.08.2025
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников
Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:17:00+03:00
2025-08-20T13:52:00+03:00
надежные люди
тульская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036497671_0:441:960:981_1920x0_80_0_0_4b27ead59cad4806b02888d0d8bc6eda.jpg
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе избиркома. "Сотрудники избирательной системы Тульской области продолжают оказывать помощь и поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В зону СВО избирком направил 1000 пряников. Традиционный тульский пряник – это не просто лакомство, это символ домашнего тепла, уюта и добрых вестей из родного края", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы избирательной комиссии Тульской области, сотрудники коллегиального органа ранее приобрели четыре комплекта спутникового интернета "Ямал – 601" для нужд 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона. Также члены участковых и территориальных избирательных комиссий направляют бойцам гуманитарную помощь, в том числе сделанные собственными руками маскировочные сети и окопные свечи.
https://ria.ru/20250820/zhiteli-2036435380.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036497671_0:351:960:1071_1920x0_80_0_0_b529046a01cc6bdb6c85fa3591e603cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, сво
Надежные люди, Тульская область, СВО
Избирком Тульской области направил в зону СВО тысячу пряников

Избирком Тульской области направил в зону спецоперации тысячу пряников

© Фото предоставлено пресс-службой избирательной комиссии Тульской областиТульские пряники
Тульские пряники - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой избирательной комиссии Тульской области
Тульские пряники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Тысячу пряников направили в зону проведения специальной военной операции сотрудники тульской региональной избирательной системы, сообщили в пресс-службе избиркома.
"Сотрудники избирательной системы Тульской области продолжают оказывать помощь и поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В зону СВО избирком направил 1000 пряников. Традиционный тульский пряник – это не просто лакомство, это символ домашнего тепла, уюта и добрых вестей из родного края", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы избирательной комиссии Тульской области, сотрудники коллегиального органа ранее приобрели четыре комплекта спутникового интернета "Ямал – 601" для нужд 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона. Также члены участковых и территориальных избирательных комиссий направляют бойцам гуманитарную помощь, в том числе сделанные собственными руками маскировочные сети и окопные свечи.
Жители и предприятия Тобольска отправили бойцам и госпиталю гумгруз - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Жители Тобольска отправили гуманитарный груз бойцам на СВО
08:22
 
Надежные людиТульская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала