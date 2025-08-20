Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 20.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.08.2025 (обновлено: 12:19 20.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действия войск "Днепр"

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2025
