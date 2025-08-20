https://ria.ru/20250820/svo-2036474889.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 20.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и восемь станций... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
