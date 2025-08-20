https://ria.ru/20250820/svo-2036437041.html
Кириенко ознакомился с условиями трудоустройства участников СВО на Камчатке
Кириенко ознакомился с условиями трудоустройства участников СВО на Камчатке - РИА Новости, 20.08.2025
Кириенко ознакомился с условиями трудоустройства участников СВО на Камчатке
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку ознакомился с результатами трудоустройства участников СВО... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:42:00+03:00
2025-08-20T08:42:00+03:00
2025-08-20T08:48:00+03:00
россия
камчатский край
владимир солодов
сергей кириенко
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку ознакомился с результатами трудоустройства участников СВО в регионе, сообщили в правительстве Камчатского края. Кириенко посетил Камчатку с рабочим визитом 19 августа. "Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе двусторонней встречи обсудили ход реализации программы "Герои Камчатки", — говорится в обнародованном пресс-релизе правительства региона. Кириенко посетил камчатский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", где ему доложили о достижениях в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. "Сергей Кириенко назвал высокими результаты работы Камчатского края по трудоустройству ветеранов – почти 80% обратившихся защитников Отечества трудоустроены", — отметили в пресс-службе правительства региона. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ особо подчеркнул успехи региона. "Камчатка занимает одно из первых мест в стране по трудоустройству ветеранов – работа проделана колоссальная. В этом большая заслуга как администрации края, так и сотрудников Фонда "Защитники Отечества", - приводятся слова Кириенко в релизе. Губернатор Владимир Солодов подробно рассказал о программе "Герои Камчатки". "С первой декады сентября запускаем программу "Герои Камчатки". Участие в ней принимают как действующие военнослужащие, так и ветераны, в том числе уволенные с военной службы из-за полученных ранений", - приводятся в релизе слова главы региона. Кириенко поддержал подход региона. "Главное, чтобы за ними были зарезервированы места, потому что ребята воюют, и они должны знать, что, когда они вернутся, их ждёт место в такой региональной программе", - отметил первый замруководителя администрации президента РФ, слова которого приводит правительство региона. По данным правительства региона, за время работы камчатского филиала фонда "Защитники Отечества" помощь получили 1 967 человек, а более 90% из 8 488 поступивших вопросов были успешно решены.
https://ria.ru/20250820/zhiteli-2036435380.html
https://ria.ru/20250813/zhitel-2034980942.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край, владимир солодов, сергей кириенко, камчатка
Россия, Камчатский край, Владимир Солодов, Сергей Кириенко, Камчатка
Кириенко ознакомился с условиями трудоустройства участников СВО на Камчатке
Кириенко высоко оценил трудоустройство участников СВО на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку ознакомился с результатами трудоустройства участников СВО в регионе, сообщили в правительстве Камчатского края.
Кириенко
посетил Камчатку
с рабочим визитом 19 августа.
"Первый заместитель руководителя администрации президента России
Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов
в ходе двусторонней встречи обсудили ход реализации программы "Герои Камчатки", — говорится в обнародованном пресс-релизе
правительства региона.
Кириенко посетил камчатский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", где ему доложили о достижениях в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. "Сергей Кириенко назвал высокими результаты работы Камчатского края по трудоустройству ветеранов – почти 80% обратившихся защитников Отечества трудоустроены", — отметили в пресс-службе правительства региона.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ особо подчеркнул успехи региона. "Камчатка занимает одно из первых мест в стране по трудоустройству ветеранов – работа проделана колоссальная. В этом большая заслуга как администрации края, так и сотрудников Фонда "Защитники Отечества", - приводятся слова Кириенко в релизе.
Губернатор Владимир Солодов подробно рассказал о программе "Герои Камчатки". "С первой декады сентября запускаем программу "Герои Камчатки". Участие в ней принимают как действующие военнослужащие, так и ветераны, в том числе уволенные с военной службы из-за полученных ранений", - приводятся в релизе слова главы региона.
Кириенко поддержал подход региона. "Главное, чтобы за ними были зарезервированы места, потому что ребята воюют, и они должны знать, что, когда они вернутся, их ждёт место в такой региональной программе", - отметил первый замруководителя администрации президента РФ, слова которого приводит правительство региона.
По данным правительства региона, за время работы камчатского филиала фонда "Защитники Отечества" помощь получили 1 967 человек, а более 90% из 8 488 поступивших вопросов были успешно решены.