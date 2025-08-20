https://ria.ru/20250820/stavropol-2036529572.html
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе - РИА Новости, 20.08.2025
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе
Более трех тысяч человек из 58 стран мира станут участниками гранд-финала восьмой Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", который... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:49:00+03:00
2025-08-20T15:49:00+03:00
2025-08-20T15:49:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
ставрополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036527712_0:114:1500:958_1920x0_80_0_0_46ab951d84676d3c1e384d20293444ce.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более трех тысяч человек из 58 стран мира станут участниками гранд-финала восьмой Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", который стартует 21 августа в Ставрополе, сообщает пресс-служба правительства региона. Участников крупнейшего молодежного мероприятия в сфере уличной культуры, которое продлится до 24 августа, будут поддерживать тысячи болельщиков и зрителей. Соревнования пройдут по 12 направлениям. Гостей ждут также культурная и образовательная программы. Цель конкурс-премии - выявление и поддержка талантов уличной культуры и спорта, формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии улиц, общества и государства для совместной реализации государственной молодежной политики в области современного, уличного и массового спорта в России. "Для нас важно, что Ставрополье стало площадкой для международной коммуникации молодежи. Благодаря поддержке президента "КАРДО" является частью федерального проекта, входящего в нацпроект "Молодежь и дети". Мы гордимся, что именно Ставрополью доверено представлять Россию такой, какая она есть, для гостей из десятков государств. Уверен, что они увезут с собой самые теплые воспоминания о нашей прекрасной стране", – приводится в сообщении комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В число организаторов гранд-финала Международной конкурс-премии "КАРДО" входят АНО "Россия – страна возможностей", Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России" и правительство Ставропольского края, которое поддерживает это молодежное событие, в том числе, за счет реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".
https://ria.ru/20250819/vladimirov-2036293982.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036527712_14:0:1359:1009_1920x0_80_0_0_8b694949c3cfd79daf56c5c6acafcd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, ставрополь
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставрополь
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе
Финал конкурса уличной культуры и спорта пройдет в Ставрополе
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более трех тысяч человек из 58 стран мира станут участниками гранд-финала восьмой Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", который стартует 21 августа в Ставрополе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участников крупнейшего молодежного мероприятия в сфере уличной культуры, которое продлится до 24 августа, будут поддерживать тысячи болельщиков и зрителей. Соревнования пройдут по 12 направлениям. Гостей ждут также культурная и образовательная программы.
Цель конкурс-премии - выявление и поддержка талантов уличной культуры и спорта, формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии улиц, общества и государства для совместной реализации государственной молодежной политики в области современного, уличного и массового спорта в России.
"Для нас важно, что Ставрополье стало площадкой для международной коммуникации молодежи. Благодаря поддержке президента "КАРДО" является частью федерального проекта, входящего в нацпроект "Молодежь и дети". Мы гордимся, что именно Ставрополью доверено представлять Россию такой, какая она есть, для гостей из десятков государств. Уверен, что они увезут с собой самые теплые воспоминания о нашей прекрасной стране", – приводится в сообщении комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
В число организаторов гранд-финала Международной конкурс-премии "КАРДО" входят АНО "Россия – страна возможностей", Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России" и правительство Ставропольского края, которое поддерживает это молодежное событие, в том числе, за счет реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".