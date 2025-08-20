Рейтинг@Mail.ru
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе - РИА Новости, 20.08.2025
Ставропольский край
Ставропольский край
 
15:49 20.08.2025
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе - РИА Новости, 20.08.2025
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе
Более трех тысяч человек из 58 стран мира станут участниками гранд-финала восьмой Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", который... РИА Новости, 20.08.2025
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
ставрополь
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более трех тысяч человек из 58 стран мира станут участниками гранд-финала восьмой Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", который стартует 21 августа в Ставрополе, сообщает пресс-служба правительства региона. Участников крупнейшего молодежного мероприятия в сфере уличной культуры, которое продлится до 24 августа, будут поддерживать тысячи болельщиков и зрителей. Соревнования пройдут по 12 направлениям. Гостей ждут также культурная и образовательная программы. Цель конкурс-премии - выявление и поддержка талантов уличной культуры и спорта, формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии улиц, общества и государства для совместной реализации государственной молодежной политики в области современного, уличного и массового спорта в России. "Для нас важно, что Ставрополье стало площадкой для международной коммуникации молодежи. Благодаря поддержке президента "КАРДО" является частью федерального проекта, входящего в нацпроект "Молодежь и дети". Мы гордимся, что именно Ставрополью доверено представлять Россию такой, какая она есть, для гостей из десятков государств. Уверен, что они увезут с собой самые теплые воспоминания о нашей прекрасной стране", – приводится в сообщении комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В число организаторов гранд-финала Международной конкурс-премии "КАРДО" входят АНО "Россия – страна возможностей", Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России" и правительство Ставропольского края, которое поддерживает это молодежное событие, в том числе, за счет реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".
ставропольский край
ставрополь
ставропольский край, владимир владимиров, ставрополь
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставрополь
Финал молодежной конкурс-премии "КАРДО" стартует 21 августа в Ставрополе

Финал конкурса уличной культуры и спорта пройдет в Ставрополе

© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского краяФинал конкурс-премии "КАРДО"
Финал конкурс-премии КАРДО - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
Финал конкурс-премии "КАРДО"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более трех тысяч человек из 58 стран мира станут участниками гранд-финала восьмой Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", который стартует 21 августа в Ставрополе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участников крупнейшего молодежного мероприятия в сфере уличной культуры, которое продлится до 24 августа, будут поддерживать тысячи болельщиков и зрителей. Соревнования пройдут по 12 направлениям. Гостей ждут также культурная и образовательная программы.
Цель конкурс-премии - выявление и поддержка талантов уличной культуры и спорта, формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии улиц, общества и государства для совместной реализации государственной молодежной политики в области современного, уличного и массового спорта в России.
"Для нас важно, что Ставрополье стало площадкой для международной коммуникации молодежи. Благодаря поддержке президента "КАРДО" является частью федерального проекта, входящего в нацпроект "Молодежь и дети". Мы гордимся, что именно Ставрополью доверено представлять Россию такой, какая она есть, для гостей из десятков государств. Уверен, что они увезут с собой самые теплые воспоминания о нашей прекрасной стране", – приводится в сообщении комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
В число организаторов гранд-финала Международной конкурс-премии "КАРДО" входят АНО "Россия – страна возможностей", Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России" и правительство Ставропольского края, которое поддерживает это молодежное событие, в том числе, за счет реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировСтаврополь
 
 
