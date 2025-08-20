Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ssha-2036528925.html
Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США
Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США - РИА Новости, 20.08.2025
Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США
Возвращение к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) маловероятно из-за политики США, а для урегулирования ядерного досье Ирана потребуется новый... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:47:00+03:00
2025-08-20T15:47:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
дональд трамп
магатэ
высшая школа экономики (вшэ)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) маловероятно из-за политики США, а для урегулирования ядерного досье Ирана потребуется новый формат, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Портал Axios со ссылкой на источники в июле сообщил, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые в рамках СВПД с исламской республики санкции будут восстановлены. "Прежняя основа (СВПД - ред.) была очень качественная и профессиональная, потому что в ней до мелочей были согласованы пункты, связанные с мониторингом, получением информации, качественными ограничениями на определенные виды деятельностей и т. д. … но мы прошли это, потому что США забраковали договоренность в прошлом виде… Американцы вряд-ли согласятся возвращаться в редакционном плане к тем выверенным и очень точно рассчитанным параметрам, которые были в договоре… поэтому придется создавать другой формат", - сказал агентству эксперт. Бакланов добавил, что новый формат соглашения по урегулированию ядерной проблемы Ирана может не отличаться такой же точностью, как СВПД. Профессор также отметил, что МАГАТЭ как организация не внушает доверия ни России, ни Ирану, превратившись в политически мотивированную организацию, которая тесно связана с западными странами и фактически представляет из себя их "ответвление". Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что ирана власти обнародовали закон о приостановке сотрудничества ИРИ с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов исламской республики, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250716/strana-2029582758.html
иран
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, франция, дональд трамп, магатэ, высшая школа экономики (вшэ), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Франция, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Высшая школа экономики (ВШЭ), Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США

Историк Бакланов: возвращение к СВПД маловероятно из-за политики США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) маловероятно из-за политики США, а для урегулирования ядерного досье Ирана потребуется новый формат, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Портал Axios со ссылкой на источники в июле сообщил, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые в рамках СВПД с исламской республики санкции будут восстановлены.
"Прежняя основа (СВПД - ред.) была очень качественная и профессиональная, потому что в ней до мелочей были согласованы пункты, связанные с мониторингом, получением информации, качественными ограничениями на определенные виды деятельностей и т. д. … но мы прошли это, потому что США забраковали договоренность в прошлом виде… Американцы вряд-ли согласятся возвращаться в редакционном плане к тем выверенным и очень точно рассчитанным параметрам, которые были в договоре… поэтому придется создавать другой формат", - сказал агентству эксперт.
Бакланов добавил, что новый формат соглашения по урегулированию ядерной проблемы Ирана может не отличаться такой же точностью, как СВПД.
Профессор также отметил, что МАГАТЭ как организация не внушает доверия ни России, ни Ирану, превратившись в политически мотивированную организацию, которая тесно связана с западными странами и фактически представляет из себя их "ответвление".
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что ирана власти обнародовали закон о приостановке сотрудничества ИРИ с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов исламской республики, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции
16 июля, 23:37
 
В миреИранСШАФранцияДональд ТрампМАГАТЭВысшая школа экономики (ВШЭ)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала