Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США

Эксперт оценил перспективы возвращения к СВПД в связи с политикой США

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Возвращение к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) маловероятно из-за политики США, а для урегулирования ядерного досье Ирана потребуется новый формат, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Портал Axios со ссылкой на источники в июле сообщил, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые в рамках СВПД с исламской республики санкции будут восстановлены. "Прежняя основа (СВПД - ред.) была очень качественная и профессиональная, потому что в ней до мелочей были согласованы пункты, связанные с мониторингом, получением информации, качественными ограничениями на определенные виды деятельностей и т. д. … но мы прошли это, потому что США забраковали договоренность в прошлом виде… Американцы вряд-ли согласятся возвращаться в редакционном плане к тем выверенным и очень точно рассчитанным параметрам, которые были в договоре… поэтому придется создавать другой формат", - сказал агентству эксперт. Бакланов добавил, что новый формат соглашения по урегулированию ядерной проблемы Ирана может не отличаться такой же точностью, как СВПД. Профессор также отметил, что МАГАТЭ как организация не внушает доверия ни России, ни Ирану, превратившись в политически мотивированную организацию, которая тесно связана с западными странами и фактически представляет из себя их "ответвление". Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что ирана власти обнародовали закон о приостановке сотрудничества ИРИ с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов исламской республики, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

