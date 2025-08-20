Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 20.08.2025 (обновлено: 18:51 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036582239.html
Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР
Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, силовики уничтожили трех... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T18:50:00+03:00
2025-08-20T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, силовики уничтожили трех украинских диверсантов в Брянской области, еще трех задержали, ПВО сбила ночью 42 беспилотника над регионами России. ВС РФ освободили Сухецкое, Панковку и Новогеоргиевку Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли около 1300 военнослужащих, четыре танка, в том числе один немецкий Leopard, следует из сводки министерства. В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота были уничтожены два малоразмерных быстроходных катера ВСУ. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотников. Силовики разгромили в Брянской области диверсионную группу Украины Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщили в ФСБ. Подчеркивается, что с места боестолкновения изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины. По данным ведомства, задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории страны. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу. ПВО сбила ночью 42 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО в течение ночи 20 августа перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью, восемь – над Тамбовской, семь - над Курской, пять – над Ростовской, по два – над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью. РФ согласна с обеспечением гарантий безопасности Украины на равной основе Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием членов Совета Безопасности ООН, то есть России, Китая, США, Франции, Великобритании, а также других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что гарантии по Украине должны быть действительно надёжными, и напомнил, что в 2022 году украинская сторона в Стамбуле предложила основные принципы договорённостей по завершению боевых действий и обеспечиванию устойчивого урегулирования. Лавров отметил, что среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или в любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса государства. Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но Трамп решил отказаться от этой идеи.
https://ria.ru/20250820/kiev-2036543889.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН, В мире

Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, силовики уничтожили трех украинских диверсантов в Брянской области, еще трех задержали, ПВО сбила ночью 42 беспилотника над регионами России.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2025

ВС РФ освободили Сухецкое, Панковку и Новогеоргиевку

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли около 1300 военнослужащих, четыре танка, в том числе один немецкий Leopard, следует из сводки министерства. В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота были уничтожены два малоразмерных быстроходных катера ВСУ. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотников.

Силовики разгромили в Брянской области диверсионную группу Украины

Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщили в ФСБ.
Подчеркивается, что с места боестолкновения изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины.
По данным ведомства, задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории страны.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.

ПВО сбила ночью 42 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО в течение ночи 20 августа перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью, восемь – над Тамбовской, семь - над Курской, пять – над Ростовской, по два – над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью.
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Киев отказался признать данные о потерях в 1,7 миллиона военнослужащих ВСУ
16:50

РФ согласна с обеспечением гарантий безопасности Украины на равной основе

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием членов Совета Безопасности ООН, то есть России, Китая, США, Франции, Великобритании, а также других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что гарантии по Украине должны быть действительно надёжными, и напомнил, что в 2022 году украинская сторона в Стамбуле предложила основные принципы договорённостей по завершению боевых действий и обеспечиванию устойчивого урегулирования. Лавров отметил, что среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или в любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса государства.

Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но Трамп решил отказаться от этой идеи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАДональд ТрампСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала