Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР

Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025

Спецоперация, 20 августа: ВС России взяли Сухецкое и Панковку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, силовики уничтожили трех... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T18:50:00+03:00

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, силовики уничтожили трех украинских диверсантов в Брянской области, еще трех задержали, ПВО сбила ночью 42 беспилотника над регионами России. ВС РФ освободили Сухецкое, Панковку и Новогеоргиевку Российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли около 1300 военнослужащих, четыре танка, в том числе один немецкий Leopard, следует из сводки министерства. В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота были уничтожены два малоразмерных быстроходных катера ВСУ. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотников. Силовики разгромили в Брянской области диверсионную группу Украины Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщили в ФСБ. Подчеркивается, что с места боестолкновения изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины. По данным ведомства, задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории страны. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу. ПВО сбила ночью 42 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО в течение ночи 20 августа перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью, восемь – над Тамбовской, семь - над Курской, пять – над Ростовской, по два – над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью. РФ согласна с обеспечением гарантий безопасности Украины на равной основе Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием членов Совета Безопасности ООН, то есть России, Китая, США, Франции, Великобритании, а также других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что гарантии по Украине должны быть действительно надёжными, и напомнил, что в 2022 году украинская сторона в Стамбуле предложила основные принципы договорённостей по завершению боевых действий и обеспечиванию устойчивого урегулирования. Лавров отметил, что среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или в любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса государства. Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но Трамп решил отказаться от этой идеи.

