Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 20.08.2025 (обновлено: 06:26 20.08.2025)
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных
Украинские военные отступают при приближении российских военных, чтобы избежать ближнего боя, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии... РИА Новости, 20.08.2025
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские военные отступают при приближении российских военных, чтобы избежать ближнего боя, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый"."Противник, когда близко подходишь, он уже избегает контакта, прямого стрелкового боя и старается всячески покинуть позиции", — сказал "Мудрый". Так, при штурме Вороного в Днепропетровской области ВСУ заранее вывели подразделения БПЛА со своих позиций. "В двух окопах никого не было, потому что там сидели расчеты БПЛА. Они были заранее, скорее всего, выведены при нашем наступлении", — добавил он. Минобороны России в субботу сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток".
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские военные отступают при приближении российских военных, чтобы избежать ближнего боя, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый".
"Противник, когда близко подходишь, он уже избегает контакта, прямого стрелкового боя и старается всячески покинуть позиции", — сказал "Мудрый".
Так, при штурме Вороного в Днепропетровской области ВСУ заранее вывели подразделения БПЛА со своих позиций.
"В двух окопах никого не было, потому что там сидели расчеты БПЛА. Они были заранее, скорее всего, выведены при нашем наступлении", — добавил он.
Минобороны России в субботу сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток".
