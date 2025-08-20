https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036424701.html
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных - РИА Новости, 20.08.2025
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных
Украинские военные отступают при приближении российских военных, чтобы избежать ближнего боя, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:21:00+03:00
2025-08-20T05:21:00+03:00
2025-08-20T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские военные отступают при приближении российских военных, чтобы избежать ближнего боя, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый"."Противник, когда близко подходишь, он уже избегает контакта, прямого стрелкового боя и старается всячески покинуть позиции", — сказал "Мудрый". Так, при штурме Вороного в Днепропетровской области ВСУ заранее вывели подразделения БПЛА со своих позиций. "В двух окопах никого не было, потому что там сидели расчеты БПЛА. Они были заранее, скорее всего, выведены при нашем наступлении", — добавил он. Минобороны России в субботу сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток".
https://ria.ru/20250820/boets-2036424558.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал, почему ВСУ отступают при приближении российских военных
ВСУ отступают при приближении военных РФ, чтобы избежать ближнего боя