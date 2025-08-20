https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036423455.html

Дроны "Севера" уничтожили укрытия ВСУ на Харьковском направлении

Дроны "Севера" уничтожили укрытия ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.08.2025

Дроны "Севера" уничтожили укрытия ВСУ на Харьковском направлении

FPV-дроны российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:09:00+03:00

2025-08-20T05:09:00+03:00

2025-08-20T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. FPV-дроны российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - говорится в сообщении. Получив координаты противника, оператор БПЛА подготовил FPV-дрон и произвел боевой вылет с осколочно-фугасной боевой частью, несмотря на помехи от украинской системы РЭБ, он уничтожил замаскированное укрытие с живой силой ВСУ, следует из видео, опубликованного Минобороны.

https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423334.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)