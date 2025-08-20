https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036423455.html
Дроны "Севера" уничтожили укрытия ВСУ на Харьковском направлении
Дроны "Севера" уничтожили укрытия ВСУ на Харьковском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. FPV-дроны российской группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - говорится в сообщении. Получив координаты противника, оператор БПЛА подготовил FPV-дрон и произвел боевой вылет с осколочно-фугасной боевой частью, несмотря на помехи от украинской системы РЭБ, он уничтожил замаскированное укрытие с живой силой ВСУ, следует из видео, опубликованного Минобороны.
Новости
ru-RU
