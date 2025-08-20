https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036420556.html

Боец рассказал, как боевики ВСУ не распознали российских военнослужащих

Боевики ВСУ не распознали штурмовиков ВС РФ в метре друг от друга на красноармейском направлении, в результате чего были уничтожены, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ не распознали штурмовиков ВС РФ в метре друг от друга на красноармейском направлении, в результате чего были уничтожены, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник". "Шли по лесополосе. У нас была информация, что впереди располагались еще двое союзников. Тут замечаю, что слева и справа лежат два солдата. Вот тут они (ВСУ - ред.) опешили и говорят: "Ложись, ложись". Я на колено встал, снимаю рюкзак. Говорю: "Подождите, сейчас еще одна двойка идет". Они (ВСУ - ред.) сказали, что это 210-й полк, позывной "Кубик". У нас был опытный боец, он сразу среагировал. Увидел натовскую форму и пришло осознание, что это украинские военные", - сообщил "Проказник". По его словам в этот момент завязался стрелковый бой, в результате которого украинские военные были ликвидированы. "Тут завязывается бой "вторая двойка" снимает правого украинского пулеметчика с левой стороны и отступают за кусты. Слева разворачивается противник в мою сторону, в трех метрах, пришлось его уничтожить. Через кусты третий начинает стрелять в нашу сторону. Мы в ров упали. Заняли позицию. Думаем, сейчас начнут отступать, мы его там снимем. Но он сидит до последнего, зовет своих товарищей", - добавил он. Как отметил "Проказник", после непродолжительной стрельбы противник согласился сдаться в плен, однако предпринял попытку атаки и тоже был ликвидирован.

