Свидетельство на соципотеку выдали 31 медспециалисту в Подмосковье
Свидетельство на соципотеку выдали 31 медспециалисту в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2025
Свидетельство на соципотеку выдали 31 медспециалисту в Подмосковье
Свидетельство на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" получил 31 медицинский специалист, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
2025-08-20T16:46:00+03:00
2025-08-20T16:46:00+03:00
2025-08-20T16:46:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ипотека
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Свидетельство на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" получил 31 медицинский специалист, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Вручение состоялось в среду в Доме правительства Московской области.
"Программа "Социальная ипотека" позволяет медицинским специалистам решить важный жилищный вопрос и обзавестись собственным жильем. С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медицинских специалиста Подмосковья, а за все время действия программы – почти 2 тысячи медработников", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, в рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.