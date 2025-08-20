https://ria.ru/20250820/sotsipoteka-2036540851.html

Свидетельство на соципотеку выдали 31 медспециалисту в Подмосковье

Свидетельство на соципотеку выдали 31 медспециалисту в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2025

Свидетельство на соципотеку выдали 31 медспециалисту в Подмосковье

Свидетельство на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" получил 31 медицинский специалист, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Свидетельство на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" получил 31 медицинский специалист, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Вручение состоялось в среду в Доме правительства Московской области. "Программа "Социальная ипотека" позволяет медицинским специалистам решить важный жилищный вопрос и обзавестись собственным жильем. С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медицинских специалиста Подмосковья, а за все время действия программы – почти 2 тысячи медработников", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Так, в рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.

московская область (подмосковье)

2025

Новости

