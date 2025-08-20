Солнцев представил китайскому бизнесу потенциал ОЭЗ "Оренбуржье"

https://ria.ru/20250820/solntsev-2036586438.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
оренбургская область
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил потенциал особой экономической зоны "Оренбуржье" на международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщает пресс-служба правительства региона.
За два дня работы на международном форуме "Ростки: Россия и Китай" в Казани оренбургская делегация провела около 20 встреч с представителями крупных компаний и бизнес-сообществ Китая. По итогам встречи с Союзом китайских предпринимателей в РФ и Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества Оренбургской области с китайскими провинциями.
Так, был выработан план действий по увеличению взаимодействия оренбургских предприятий с коллегами из Китая. В ближайшее время в Москве пройдет презентация инвестиционных возможностей Оренбуржья для китайских предпринимателей, нацеленных на масштабирование своих проектов в России.
"Оренбургская область заняла активную позицию на карте инвесторов из КНР. Выгодное географическое расположение нашего региона позволяет наращивать объемы экспорта и взаимовыгодного сотрудничества. Союз китайских предпринимателей и Российско-Азиатский Союз промышленников заинтересованы в продвижении возможностей, которые открываются перед китайским бизнесом в Оренбургской области", – сказал Солнцев, его слова приводит пресс-служба.
Во время встречи с представителями китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" была достигнута договоренность о начале работы по совместным инвестиционным проектам в сфере промышленной политики. Кроме того, была достигнута договоренность о рассмотрении возможностей реализации проектов в туристической отрасли, в том числе локализации гостиницы от сети отелей Китая.
По словам генерального директора ОЭЗ "Оренбуржье" Антона Ефимова, особый интерес у китайских партнеров вызвала возможность размещения своих производств на территории ОЭЗ. На форуме оренбургская делегация провела встречи с представителями крупных китайских компаний. Впереди детальная проработка форматов сотрудничества и подготовка приезда первых лиц компаний в Оренбургскую область для продолжения переговоров по локализации предприятий на территории особой экономической зоны.
По итогам участия оренбургской делегации в международном форуме "Ростки: Россия и Китай" команда инвестиционного блока регионального министерства экономического развития взяла в работу ряд проектов. В задачи входит не только изучение экономики и бизнес-планов, но и подготовка визитов китайских делегаций в Оренбург, которые планируется провести до конца этого года.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходил в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.