Рейтинг@Mail.ru
В "Росконгрессе" рассказали о сокращении рабочих мест из-за ИИ в США - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/sokraschenie-2036420201.html
В "Росконгрессе" рассказали о сокращении рабочих мест из-за ИИ в США
В "Росконгрессе" рассказали о сокращении рабочих мест из-за ИИ в США - РИА Новости, 20.08.2025
В "Росконгрессе" рассказали о сокращении рабочих мест из-за ИИ в США
Сокращение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта в США идет намного медленнее ожиданий, при этом большинство компаний, которые уволили часть... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T04:09:00+03:00
2025-08-20T04:09:00+03:00
сша
великобритания
ibm
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сокращение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта в США идет намного медленнее ожиданий, при этом большинство компаний, которые уволили часть сотрудников при развертывании ИИ, уже пожалели о своем решении, говорится в исследовании "Росконгресса" "Агентный ИИ: маркетинговый ход или технологическая революция?", с которым ознакомилось РИА Новости. "Поступающие статистические данные расходятся с алармистскими прогнозами массового замещения рабочих мест из-за внедрения агентных систем. Согласно исследованию компании Socius, лишь 14% работников в США непосредственно столкнулись с сокращениями рабочих мест из-за автоматизации или ИИ, что значительно ниже распространенных в обществе ожиданий. 47% сотрудников допускали возможность потерять работу из за внедрения инструментов ИИ", - говорится в документе. "Более половины бизнес-лидеров признали, что сделали ошибку, увольняя сотрудников при развертывании ИИ", - добавляют авторы, ссылаясь на данные исследования компании Orgvue. В качестве показательного примера приводятся опыты компаний Klarna и IBM. "Финансовая компания Klarna, изначально заменившая персонал службы поддержки клиентов ИИ чат-ботами, впоследствии начала восстанавливать штат человеческих операторов после осознания того, что клиенты предпочитают общение с реальными людьми. Руководство компании признало снижение качества обслуживания и рост неудовлетворенности клиентов", - говорится в документе. "IBM заменила большую часть HR подразделения ИИ-системой AskHR, способной выполнять стандартные кадровые функции. Однако компания вскоре обнаружила, что ИИ-бот не способен выполнять задачи, требующие эмпатии и персонального подхода, что привело к возвращению многих работников для ликвидации этих пробелов. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отметил, что несмотря на широкое внедрение ИИ, общая численность персонала компании за последние 2 года выросла", - отмечают авторы. Эксперты признают, что на рынке США и Великобритании действительно сокращаются вакансии для молодых дипломированных специалистов, однако степень влияния ИИ на этот процесс, по их мнению, остается дискуссионным вопросом.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036295729.html
https://ria.ru/20250820/ii-2036413840.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, великобритания, ibm
США, Великобритания, IBM
В "Росконгрессе" рассказали о сокращении рабочих мест из-за ИИ в США

"Росконгресс": сокращение рабочих мест из-за ИИ в США идет медленнее ожиданий

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сокращение рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта в США идет намного медленнее ожиданий, при этом большинство компаний, которые уволили часть сотрудников при развертывании ИИ, уже пожалели о своем решении, говорится в исследовании "Росконгресса" "Агентный ИИ: маркетинговый ход или технологическая революция?", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Поступающие статистические данные расходятся с алармистскими прогнозами массового замещения рабочих мест из-за внедрения агентных систем. Согласно исследованию компании Socius, лишь 14% работников в США непосредственно столкнулись с сокращениями рабочих мест из-за автоматизации или ИИ, что значительно ниже распространенных в обществе ожиданий. 47% сотрудников допускали возможность потерять работу из за внедрения инструментов ИИ", - говорится в документе.
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы
Вчера, 14:39
"Более половины бизнес-лидеров признали, что сделали ошибку, увольняя сотрудников при развертывании ИИ", - добавляют авторы, ссылаясь на данные исследования компании Orgvue.
В качестве показательного примера приводятся опыты компаний Klarna и IBM. "Финансовая компания Klarna, изначально заменившая персонал службы поддержки клиентов ИИ чат-ботами, впоследствии начала восстанавливать штат человеческих операторов после осознания того, что клиенты предпочитают общение с реальными людьми. Руководство компании признало снижение качества обслуживания и рост неудовлетворенности клиентов", - говорится в документе.
"IBM заменила большую часть HR подразделения ИИ-системой AskHR, способной выполнять стандартные кадровые функции. Однако компания вскоре обнаружила, что ИИ-бот не способен выполнять задачи, требующие эмпатии и персонального подхода, что привело к возвращению многих работников для ликвидации этих пробелов. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отметил, что несмотря на широкое внедрение ИИ, общая численность персонала компании за последние 2 года выросла", - отмечают авторы.
Эксперты признают, что на рынке США и Великобритании действительно сокращаются вакансии для молодых дипломированных специалистов, однако степень влияния ИИ на этот процесс, по их мнению, остается дискуссионным вопросом.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В "Росконгрессе" объяснили, почему ИИ не может заменить бизнес-менеджера
01:42
 
СШАВеликобританияIBM
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала