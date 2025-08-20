https://ria.ru/20250820/smi-2036410305.html

СМИ назвали маловероятным размещение военных Британии и Франции на Украине

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Размещение Великобританией и Францией десятков тысяч военных на Украине представляется маловероятным, а так называемая "коалиция желающих" изучает альтернативные пути обеспечения гарантий безопасности Киева, сообщает газета Times. "Амбициозный план по размещению возглавляемых Великобританией и Францией сил численностью в десятки тысяч человек для защиты ключевых городов, портов и инфраструктуры представляется маловероятным, равно как и размещение этих сил вблизи линии фронта", - говорится в статье. Вместо этой инициативы, пишет газета, "коалиция желающих" сосредоточивает усилия на защите Украины с воздуха и моря, а также на размещении на земле военных инструкторов для помощи с пополнением ВСУ. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет, при этом отметив, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить там войска. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

