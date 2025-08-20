https://ria.ru/20250820/slovakija-2036471684.html

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию возобновлены

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию возобновлены - РИА Новости, 20.08.2025

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию возобновлены

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные после атаки Украины, возобновлены, сообщило министерство экономики республики. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:54:00+03:00

2025-08-20T11:54:00+03:00

2025-08-20T11:54:00+03:00

экономика

словакия

украина

венгрия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219458_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_1b6221c005ef3307f0160e358b9a32a2.jpg

БРАТИСЛАВА, 20 авг - РИА Новости. Поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные после атаки Украины, возобновлены, сообщило министерство экономики республики. "В Словакию снова поступает нефть по нефтепроводу "Дружба", - говорится в заявлении ведомства на официальном сайте в среду. Со ссылкой на компанию-оператора ведомство сообщило, что поставки нефти по "Дружбе" восстановлены и находятся на стандартном уровне. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol в свою очередь подтвердил, что поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию было приостановлено, сообщив, что причина этого находится за пределами республики. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что жителям республики не грозят никакие риски в сфере энергетической безопасности, а поставки по нефтепроводу "Дружба" будут восстановлены в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250304/chekhiya-2003007967.html

словакия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, словакия, украина, венгрия, петер сийярто