Любовь вопреки всему: слабости актрисы Марьяны Цареградской

Их брак казался воплощением сказки о Золушке для современников: блистательная актриса, чьи роли сводили с ума тысячи зрителей, и влиятельный чиновник, плененный

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Их брак казался воплощением сказки о Золушке для современников: блистательная актриса, чьи роли сводили с ума тысячи зрителей, и влиятельный чиновник, плененный её красотой. Но за фасадом роскошной жизни Марьяны Цареградской и её супруга скрывалась драма, которую не могли представить даже сценаристы её фильмов.Он прощал всё: скандалы, исчезновения из дома и даже откровенные измены, надеясь, что однажды её сердце будет принадлежать ему. Но чем больше он терпел, тем стремительнее рушилась их иллюзорное счастье, превращаясь в историю всепоглощающей, разрушительной страсти, где любовь стала синонимом жертвенности и боли.Любовь с препятствиямиИх история любви потрясала воображение современников: казалось, сама судьба свела блистательную, но не слишком удачливую актрису и одного из самых влиятельных и загадочных финансистов страны. Андрей Вавилов, заместитель министра финансов, человек из списка Forbes, и Марьяна Цареградская, выпускница ГИТИСа, чья кинокарьера никак не могла взлететь.Он осыпал её немыслимыми подарками, прощал измены и в буквальном смысле слова заставил весь город говорить о своей любви, разместив её портреты на билбордах Москвы. Но за ослепительным фасадом из бриллиантов, частных самолетов и вилл в Монако скрывалась трагедия женщины, которая до самого конца так и не смогла понять, была ли она счастлива в этой роскошной золотой клетке.Их знакомство больше походило на сцену из голливудского фильма. 1994 год, съёмочная площадка. Подруга Марьяны, работавшая курьером, уговорила её составить компанию при доставке документов в отель. Получателем оказался сам Андрей Вавилов.Властный, на 13 лет старше, состоявший в браке. За чашкой кофе он не сводил с неё глаз, а на следующий день в аудиторию ГИТИСа, прямо во время лекции, внесли огромный букет алых роз, перетянутый шёлковой лентой. Так начался один из самых нашумещих и скандальных романов нулевых.Марьяна, на тот момент всё ещё замужняя за своим первым супругом — ревнивым мусульманином из обеспеченной семьи, — была в ужасе. Она прятала дорогие подарки Вавилова — меха, украшения, плюшевых мишек ростом с человека, в лапах которых лежали пачки купюр, — у подруг. Боялась гнева мужа, но ещё больше — настойчивого поклонника. Вавилов не отступал. Он звал её в лучшие рестораны, осыпал вниманием, и в конце концов поставил ультиматум: он уходит от жены, а она должна развестись и стать его законной супругой.В знак серьёзности намерений он подарил ей новенькую "девятку" ВАЗ. Та самая машина едва не стала причиной трагедии: в ноябре 1994 года Марьяна попала в жуткую аварию. Врачи не давали оптимистичных прогнозов, но Вавилов, поседевший за несколько дней, сделал невозможное. Он перевез её в частную клинику, нанял лучших нейрохиругов и, желая приковать к себе окончательно, организовал бракосочетание прямо в больничной палате. Так, в декабре 1994 года, она стала госпожой Вавиловой.Первые годы брака напоминали сказку. Роскошная квартира на улице Косыгина, путешествия на частном самолёте, лучшие номера в отелях, где снимали "Красотку". Он скупал для неё целые бутики, дарил уникальные украшения. Марьяна пыталась строить карьеру: играла в "Ленкоме", снималась в "Тайнах дворцовых переворотов". Но чем успешнее она становилась, тем сильнее проявлялась патологическая ревность Вавилова.Её повсюду сопровождала охрана, которая докладывала мужу о каждом шаге. Ссоры из-за репетиций и съемок стали обыденностью. Она чувствовала себя дорогой птицей в золочёной клетке, и в какой-то момент захотела на свободу.Первый протестВо время поездки в Питер у неё случился роман. По её словам, мимолётный, почти случайный — первый бунт против тотального контроля. Она, не в силах врать, всё рассказала мужу. Весной 2000 года она ушла к другому. Казалось, история закончилась. Но для Андрея Вавилова — только началась.Год они не общались. А затем Москва стала свидетелем одного из самых громких любовных жестов в своей истории. На центральных магистралях города один за другим стали появляться огромные чёрно-белые билборды с портретом улыбающейся Марьяны Цареградской. Надписи гласили: "Марьяна, я тебя люблю!", "Вернись!", "Привет, Марьяна!".Город замер в изумлении. Актриса, в тот момент вернувшаяся из Лондона, ночью проезжала по Садовому кольцу и увидела, как рабочие монтируют очередной плакат с её лицом. "Я поняла, что от этого человека мне никуда не деться", — признавалась она позже. Она позвонила. Он простил. Она вернулась.Их воссоединение ознаменовало новый виток сказки. Теперь уже — заокеанской. Они перебрались в Нью-Йорк, купив пентхаус в знаменитом отеле. Для отдыха у них были вилла в Монако и дом в Австралии. После рождения дочери Гойи-Вивиен в 2005 году Вавилов подарил жене не просто мерседес, а легендарный огранённый бриллиант "Принцесса Ашока" весом в 55 карат. Позже коллекция пополнилась ещё двумя уникальными камнями музейного уровня. Он исполнял любой её каприз, покупал кольца, мелькнувшие в кадрах её сериалов, просто потому, что она их случайно упомянула.Но сказка имеет свойство заканчиваться. После рождения сына Данте-Габриэля в 2014 году Марьяна стала реже появляться на публике. Ходили слухи о её тяжелой болезни. В октябре 2017 года Андрей Вавилов сообщил страшную новость: 45-летней Марьяны не стало. Свой последний приют она нашла в Москве.Яркий свет этой невероятной, бурной, щедрой на эмоции и подарки любви погас. Вавилов женился снова — на латвийской модели, затем на молодой дочери "шубной королевы". Но тех самых, сумасшедших и всепоглощающих жестов, билбордов на весь город и бриллиантов за миллионы долларов больше не было.История Марьяны Цареградской и Андрея Вавилова навсегда осталась уникальной, громкой и трагической главой в летописи столичной жизни — напоминанием о том, что даже самая роскошная золотая клетка всё равно остаётся клеткой, а любовь, замешанная на тотальном контроле и одержимости, редко приводит к счастливому финалу.

