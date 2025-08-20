Глава МИД Сирии встретился с израильской делегацией в Париже
SANA: глава МИД Сирии аш-Шибани встретился в Париже с делегацией Израиля
Асаад аш-Шибани. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в Париже провел переговоры с израильской делегацией о достижении договоренностей, направленных на укрепление стабильности в южных районах САР, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Глава МИД аш-Шибани во вторник встретился в столице Франции с делегацией Израиля для обсуждения ряда вопросов, связанных с укреплением стабильности в регионе и на юге Сирии. Переговоры были сосредоточены на снижении напряженности, невмешательстве во внутренние дела Сирии, достижении договоренностей по поддержанию стабильности, контролю за прекращением огня в провинции Эс-Сувейда и возобновлении действия соглашения 1974 года", - пишет агентство.
По данным агентства, переговоры проходят при посредничестве США в рамках дипломатических усилий, направленных на укрепление безопасности и стабильности в Сирии, а также на сохранение единства и целостности ее территории.
Ранее, 12 августа, аш-Шибани встретился в Аммане с главой МИД Иордании Айманом Сафади и спецпредставителем США по Сирии Томасом Бараком. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и координации между тремя сторонами в интересах стабильности, суверенитета и региональной безопасности Сирии. Также была достигнута договоренность о создании совместной сирийско-иорданско-американской рабочей группы для поддержки усилий сирийского правительства по укреплению режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда и поиску всеобъемлющего решения кризиса.
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ
17 августа, 14:24