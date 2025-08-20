https://ria.ru/20250820/siriya-2036409326.html

Глава МИД Сирии встретился с израильской делегацией в Париже

Глава МИД Сирии встретился с израильской делегацией в Париже - РИА Новости, 20.08.2025

Глава МИД Сирии встретился с израильской делегацией в Париже

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в Париже провел переговоры с израильской делегацией о достижении договоренностей, направленных на укрепление... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T00:50:00+03:00

2025-08-20T00:50:00+03:00

2025-08-20T00:50:00+03:00

в мире

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032606218_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_f25f63c78959fe17c3b1bad242ba34b9.jpg

БЕЙРУТ, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в Париже провел переговоры с израильской делегацией о достижении договоренностей, направленных на укрепление стабильности в южных районах САР, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Глава МИД аш-Шибани во вторник встретился в столице Франции с делегацией Израиля для обсуждения ряда вопросов, связанных с укреплением стабильности в регионе и на юге Сирии. Переговоры были сосредоточены на снижении напряженности, невмешательстве во внутренние дела Сирии, достижении договоренностей по поддержанию стабильности, контролю за прекращением огня в провинции Эс-Сувейда и возобновлении действия соглашения 1974 года", - пишет агентство. По данным агентства, переговоры проходят при посредничестве США в рамках дипломатических усилий, направленных на укрепление безопасности и стабильности в Сирии, а также на сохранение единства и целостности ее территории. Ранее, 12 августа, аш-Шибани встретился в Аммане с главой МИД Иордании Айманом Сафади и спецпредставителем США по Сирии Томасом Бараком. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и координации между тремя сторонами в интересах стабильности, суверенитета и региональной безопасности Сирии. Также была достигнута договоренность о создании совместной сирийско-иорданско-американской рабочей группы для поддержки усилий сирийского правительства по укреплению режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда и поиску всеобъемлющего решения кризиса.

https://ria.ru/20250817/siriya-2035902482.html

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, эс-сувейда (мухафаза), сша