В шведских школах введут курс по тотальной обороне

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Курс по изучению обороны и НАТО станет обязательным для учащихся старших классов в Швеции, сообщают в среду вооруженные силы королевства. Sveriges Radio сообщало в феврале, что курсы по обороне и НАТО введут в старших классах школ в Швеции. "Кем ты будешь, если на Швецию нападут? Этот вопрос открывает обучение по тотальной обороне Швеции, которое с осени входит в учебный план по обществознанию для гимназий (старшие школы в Швеции - ред.). Теперь изучение темы тотальной обороны является обязательным для всех 400 тысяч учащихся гимназий", - говорится в сообщении. Как уточняют вооруженные силы, Швеция столкнулась с возросшей потребностью в повышении уровня знаний и понимания тотальной обороны в связи с изменившейся международной обстановкой и вступлением в НАТО. "Обучение молодежи всеобъемлющим знаниям об обороне - это инвестиция в будущую безопасность Швеции. Оно дает представление о том, как Швеция функционирует в условиях кризиса и войны и какую роль играет население страны. Это понимание критически важно для построения сильного и устойчивого общества с высокой готовностью к обороне", - приводятся слова руководителя проекта вооруженных сил Роберта Труппа в сообщении. Курс вводился ранее в качестве пилотного проекта, и, согласно проведенному опросу, повысил знания учащихся об обороне. Цифровой тренинг по теме тотальной обороны можно пройти самостоятельно за 2 часа или под руководством преподавателя за 4 часа, уточняют вооруженные силы. "Помимо знаний о тотальной обороне Швеции, учащиеся также изучают международное право и роль внешней политики и политики безопасности в межгосударственных отношениях, включая роль НАТО", - говорится в сообщении. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны". Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.

