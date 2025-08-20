Рейтинг@Mail.ru
16:20 20.08.2025
Сорок произведений Шишкина из собрания Русского музея представят в Кемерове
Сорок произведений художника Ивана Шишкина из собрания Государственного Русского музея представят на выставке в Кемерово, сообщила в среду пресс-служба музея.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Выставка Ивана Шишкина из собрания Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Выставка Ивана Шишкина из собрания Русского музея
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Сорок произведений художника Ивана Шишкина из собрания Государственного Русского музея представят на выставке в Кемерово, сообщила в среду пресс-служба музея.
"Сорок произведений Ивана Шишкина из собрания Русского музея отправились в Кемерово, где будут представлены в Музее изобразительных искусств Кузбасса на выставке "Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа". Экспозиция станет подарком к главному празднику региона – Дню шахтера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка предваряет открытие филиала Русского музея в городе Кемерово, который войдет в состав музейно-театрального комплекса, строящегося по поручению президента РФ Владимира Путина.
В апреле этого года в Кемерово открылось общественное пространство "Гостиная Русского музея", на базе которого проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы, камерные планшетные выставки. Пространство будет работать до открытия филиала.
Экспозиция "Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа" построена по хронологическому принципу – от ранних работ до пейзажей 1890-х годов. Такой формат позволяет проследить творческий путь художника и оценить особенности его стиля.
Среди ранних произведений, представленных в экспозиции, – "Вид в окрестностях Петербурга" (1856), созданный Шишкиным в годы учебы в Академии художеств. За эту работу мастер получил малую серебряную медаль. Следующим важным этапом в творчестве Шишкина стали знаменитые этюды, написанные им на Валааме: "Вид на острове Валааме. Местность Кукко" (1859-1860), "Пейзаж с охотником. Остров Валаам" (1867). После окончания Академии Шишкин отправился в Швейцарию и Германию: посетители выставки увидят выдающиеся произведения – "Тевтобургский лес" (1865) и две версии "Букового леса в Швейцарии" (1863). Деревенские пейзажи и сцены крестьянской жизни тоже заняли важное место в творчестве Шишкина. К вершинам мастерства художника относятся "Дорожка в лесу" (1880) и "Ручей в березовом лесу" (1883), редко покидающие экспозицию Русского музея в Петербурге, но в этот раз представленные в Кемерово.
"Его пейзажи, будь то южные ("Из окрестностей Гурзуфа", "Мыс Ай-Тодор. Крым", 1879) или северные ("Молодые сосенки у песчаного обрыва. Мери-Хови", 1890), отличает безупречная детализация. Сочетание фрагментов природы с широким воздушным пространством придает им эпическое звучание ("У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)", 1888). В поздний период Шишкин уделял особое внимание свету и сложным состояниям природы ("Освещенные солнцем задворки", 1880-1890-е)", - отмечается в сообщении.
Выставка "Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа" будет открыта для посетителей до 30 ноября.
Музейные маршруты РоссииИван ШишкинРусский музейГосударственный Русский музейКемерово
 
 
