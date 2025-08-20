https://ria.ru/20250820/shankhay-2036498838.html

РЭЦ открыл в Шанхае первые магазины "Сделано в России"

РЭЦ открыл в Шанхае первые магазины "Сделано в России" - РИА Новости, 20.08.2025

РЭЦ открыл в Шанхае первые магазины "Сделано в России"

В рамках развития программы российских национальных павильонов и продвижения отечественной продукции за рубежом Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ)... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:54:00+03:00

2025-08-20T13:54:00+03:00

2025-08-20T13:54:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

китай

шанхай

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427434_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d5c7693ce7b7dd074f270bafe3b7cec8.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В рамках развития программы российских национальных павильонов и продвижения отечественной продукции за рубежом Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) торжественно открыл в Шанхае два магазина розничной торговли под брендом "Сделано в России", сообщает центр."Китай остается стратегически важным рынком для российских экспортеров. С каждым годом растет интерес к нашей продукции: от натуральных продуктов питания до товаров повседневного спроса. Наша задача - обеспечить китайских потребителей только оригинальной и качественной продукцией, которая соответствует высоким стандартам бренда "Сделано в России". Здесь представлены продукты, которые сложно найти в обычных магазинах или на крупных торговых платформах. Например, вы сможете попробовать и приобрести натуральный мед под брендом "Семейные традиции Зюгановых с XVII века" - продукт с богатой историей и безупречным качеством, созданный по старинным рецептам", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в приветственном слове.Магазины площадью 139 и 85 квадратных метров представляют широкий ассортимент товаров – около 700 наименований от 60 российских производителей. Среди них - кондитерские изделия, консервы, мед, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, товары для здорового питания, масложировые изделия, парфюмерия и многое другое.Запуск магазинов состоялся в рамках программы "Организация и развитие магазинов (полок в магазинах) розничной торговли российской продукции "Сделано в России" в иностранных государствах". Цель проекта – укрепление экспортного потенциала России и знакомство зарубежных потребителей с качественными товарами отечественного производства. В планах – дальнейшее расширение сети в Китае и других странах.РЭЦ активно расширяет сеть магазинов: теперь уже десять торговых точек работают в рамках масштабирования проекта российского национального павильона в Китае.Такие павильоны открыты в шести странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж в крупных торгово-розничных сетях, на маркетплейсах и по другим каналам, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250819/rets-2036377130.html

https://ria.ru/20250814/vietfood-2035386830.html

китай

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), китай, шанхай, экономика