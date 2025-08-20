Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ открыл в Шанхае первые магазины "Сделано в России"
13:54 20.08.2025
РЭЦ открыл в Шанхае первые магазины "Сделано в России"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В рамках развития программы российских национальных павильонов и продвижения отечественной продукции за рубежом Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) торжественно открыл в Шанхае два магазина розничной торговли под брендом "Сделано в России", сообщает центр."Китай остается стратегически важным рынком для российских экспортеров. С каждым годом растет интерес к нашей продукции: от натуральных продуктов питания до товаров повседневного спроса. Наша задача - обеспечить китайских потребителей только оригинальной и качественной продукцией, которая соответствует высоким стандартам бренда "Сделано в России". Здесь представлены продукты, которые сложно найти в обычных магазинах или на крупных торговых платформах. Например, вы сможете попробовать и приобрести натуральный мед под брендом "Семейные традиции Зюгановых с XVII века" - продукт с богатой историей и безупречным качеством, созданный по старинным рецептам", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в приветственном слове.Магазины площадью 139 и 85 квадратных метров представляют широкий ассортимент товаров – около 700 наименований от 60 российских производителей. Среди них - кондитерские изделия, консервы, мед, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, товары для здорового питания, масложировые изделия, парфюмерия и многое другое.Запуск магазинов состоялся в рамках программы "Организация и развитие магазинов (полок в магазинах) розничной торговли российской продукции "Сделано в России" в иностранных государствах". Цель проекта – укрепление экспортного потенциала России и знакомство зарубежных потребителей с качественными товарами отечественного производства. В планах – дальнейшее расширение сети в Китае и других странах.РЭЦ активно расширяет сеть магазинов: теперь уже десять торговых точек работают в рамках масштабирования проекта российского национального павильона в Китае.Такие павильоны открыты в шести странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж в крупных торгово-розничных сетях, на маркетплейсах и по другим каналам, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В рамках развития программы российских национальных павильонов и продвижения отечественной продукции за рубежом Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) торжественно открыл в Шанхае два магазина розничной торговли под брендом "Сделано в России", сообщает центр.
"Китай остается стратегически важным рынком для российских экспортеров. С каждым годом растет интерес к нашей продукции: от натуральных продуктов питания до товаров повседневного спроса. Наша задача - обеспечить китайских потребителей только оригинальной и качественной продукцией, которая соответствует высоким стандартам бренда "Сделано в России". Здесь представлены продукты, которые сложно найти в обычных магазинах или на крупных торговых платформах. Например, вы сможете попробовать и приобрести натуральный мед под брендом "Семейные традиции Зюгановых с XVII века" - продукт с богатой историей и безупречным качеством, созданный по старинным рецептам", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в приветственном слове.
Магазины площадью 139 и 85 квадратных метров представляют широкий ассортимент товаров – около 700 наименований от 60 российских производителей. Среди них - кондитерские изделия, консервы, мед, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, товары для здорового питания, масложировые изделия, парфюмерия и многое другое.
Запуск магазинов состоялся в рамках программы "Организация и развитие магазинов (полок в магазинах) розничной торговли российской продукции "Сделано в России" в иностранных государствах". Цель проекта – укрепление экспортного потенциала России и знакомство зарубежных потребителей с качественными товарами отечественного производства. В планах – дальнейшее расширение сети в Китае и других странах.
РЭЦ активно расширяет сеть магазинов: теперь уже десять торговых точек работают в рамках масштабирования проекта российского национального павильона в Китае.
Такие павильоны открыты в шести странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж в крупных торгово-розничных сетях, на маркетплейсах и по другим каналам, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
