Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов
Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов - РИА Новости, 20.08.2025
Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов
Ситуация в Сербии в целом остается под контролем властей, но не исключено, что протесты могут продолжаться, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ситуация в Сербии в целом остается под контролем властей, но не исключено, что протесты могут продолжаться, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Я не исключаю, что такая ситуация (с протестами - ред.) будет продолжаться. Тем не менее, пока… можно говорить, что ситуация в целом остается под контролем руководства властей и правоохранительных органов Сербии. Очень надеюсь, что так оно и будет", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
