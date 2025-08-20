Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов
20.08.2025
10:56 20.08.2025
Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов
Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов
Ситуация в Сербии в целом остается под контролем властей, но не исключено, что протесты могут продолжаться, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ситуация в Сербии в целом остается под контролем властей, но не исключено, что протесты могут продолжаться, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Я не исключаю, что такая ситуация (с протестами - ред.) будет продолжаться. Тем не менее, пока… можно говорить, что ситуация в целом остается под контролем руководства властей и правоохранительных органов Сербии. Очень надеюсь, что так оно и будет", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
Посол России в Сербии рассказал о ситуации в стране после протестов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ситуация в Сербии в целом остается под контролем властей, но не исключено, что протесты могут продолжаться, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Я не исключаю, что такая ситуация (с протестами - ред.) будет продолжаться. Тем не менее, пока… можно говорить, что ситуация в целом остается под контролем руководства властей и правоохранительных органов Сербии. Очень надеюсь, что так оно и будет", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
