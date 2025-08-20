В посольстве России в Венгрии ответили на вопрос о трехстороннем саммите

https://ria.ru/20250820/sammit-2036523066.html

Посольство РФ в Венгрии заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможном проведении саммита "РФ-США-Украина" в Будапеште. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:15:00+03:00

в мире

россия

скотт бессент

politico

венгрия

будапешт

БУДАПЕШТ, 20 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Венгрии заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможном проведении саммита "РФ-США-Украина" в Будапеште. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. "Посольство не располагает подобной информацией", - сказали агентству в дипмиссии.

в мире, россия, скотт бессент, politico, венгрия, будапешт