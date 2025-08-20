https://ria.ru/20250820/sammit-2036523066.html
В посольстве России в Венгрии ответили на вопрос о трехстороннем саммите
Посольство РФ в Венгрии заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможном проведении саммита "РФ-США-Украина" в Будапеште. РИА Новости, 20.08.2025
БУДАПЕШТ, 20 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Венгрии заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможном проведении саммита "РФ-США-Украина" в Будапеште. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. "Посольство не располагает подобной информацией", - сказали агентству в дипмиссии.
