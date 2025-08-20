https://ria.ru/20250820/rossiya-2036608545.html

Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК

2025-08-20T22:21:00+03:00

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК России, способствовало достижению стратегического паритета и обеспечению нацбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Создание в 1945 году атомной отрасли стало большим, поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", - говорится в поздравлении Путина с 80-летием атомной отрасли России, текст которого опубликован на сайте Кремля.

