Мантуров призвал наращивать партнерство России и Индии

Мантуров призвал наращивать партнерство России и Индии - РИА Новости, 20.08.2025

Мантуров призвал наращивать партнерство России и Индии

РФ и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, химической промышленности, металлургии и транспортном... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:44:00+03:00

2025-08-20T17:44:00+03:00

2025-08-20T17:44:00+03:00

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Нам, безусловно, необходимо наращивать партнёрство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение", - сообщил Мантуров.

