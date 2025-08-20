Рейтинг@Mail.ru
Мантуров призвал наращивать партнерство России и Индии - РИА Новости, 20.08.2025
17:44 20.08.2025
Мантуров призвал наращивать партнерство России и Индии
РФ и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Нам, безусловно, необходимо наращивать партнёрство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение", - сообщил Мантуров.
россия, индия, москва, денис мантуров, в мире
Россия, Индия, Москва, Денис Мантуров, В мире
Мантуров призвал наращивать партнерство России и Индии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РФ и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Нам, безусловно, необходимо наращивать партнёрство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение", - сообщил Мантуров.
Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии
Россия Индия Москва Денис Мантуров В мире
 
 
