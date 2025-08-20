https://ria.ru/20250820/rossiya-2036558949.html

В Сочи и Сириусе ожидаются ливни и смерчи

В Сочи и Сириусе ожидаются ливни и смерчи - РИА Новости, 20.08.2025

В Сочи и Сириусе ожидаются ливни и смерчи

Ухудшение погодных условий ожидается в Сочи и на федеральной территории "Сириус" в среду и четверг, синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозами, ветер

СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Сочи и на федеральной территории "Сириус" в среду и четверг, синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозами, ветер до 15-17 метров в секунду, а также формирование смерчей над морем, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. "По сообщениям синоптиков, с вечера 20 августа и до середины дня 21 августа на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается местами сильный дождь, ливни с грозами, усиление ветра при грозе 15-18 метров в секунду. В этот же период на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погоды все службы курорта работают в усиленном режиме, городской оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. В мэрии порекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Местные власти также предупредили, что купание в море в период ухудшения погодных условий может быть временно ограничено.

