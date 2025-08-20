Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе ожидаются ливни и смерчи
17:24 20.08.2025 (обновлено: 17:37 20.08.2025)
В Сочи и Сириусе ожидаются ливни и смерчи
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Сочи и на федеральной территории "Сириус" в среду и четверг, синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозами, ветер до 15-17 метров в секунду, а также формирование смерчей над морем, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. "По сообщениям синоптиков, с вечера 20 августа и до середины дня 21 августа на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается местами сильный дождь, ливни с грозами, усиление ветра при грозе 15-18 метров в секунду. В этот же период на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. В связи с ухудшением погоды все службы курорта работают в усиленном режиме, городской оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. В мэрии порекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Местные власти также предупредили, что купание в море в период ухудшения погодных условий может быть временно ограничено.
Дождь. Архивное фото
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Сочи и на федеральной территории "Сириус" в среду и четверг, синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозами, ветер до 15-17 метров в секунду, а также формирование смерчей над морем, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.
"По сообщениям синоптиков, с вечера 20 августа и до середины дня 21 августа на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается местами сильный дождь, ливни с грозами, усиление ветра при грозе 15-18 метров в секунду. В этот же период на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погоды все службы курорта работают в усиленном режиме, городской оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. В мэрии порекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
Местные власти также предупредили, что купание в море в период ухудшения погодных условий может быть временно ограничено.
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Ингушетии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди
