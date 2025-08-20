https://ria.ru/20250820/rossiya-2036551282.html
Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры
Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры - РИА Новости, 20.08.2025
Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры
Рабочая встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым прошла в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:03:00+03:00
2025-08-20T17:03:00+03:00
2025-08-20T17:03:00+03:00
россия
краснодарский край
новороссийск
николай патрушев
вениамин кондратьев
владимир устинов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Рабочая встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым прошла в Новороссийске в среду, обсуждалось обновление портовой инфраструктуры региона и предупреждение ЧС. На встрече Патрушев и Кондратьев обсудили вопросы обновления и расширения портовой инфраструктуры Краснодарского края, реализации транспортно-транзитного потенциала прибрежных городов. Отдельное внимание было уделено вопросам предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, безусловному соблюдению судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности. Также были рассмотрены вопросы активизации функционирования совета по морской деятельности Краснодарского края. Во встрече также принял участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
https://ria.ru/20250811/patrushev-2034637348.html
россия
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, новороссийск, николай патрушев, вениамин кондратьев, владимир устинов, общество
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, Николай Патрушев, Вениамин Кондратьев, Владимир Устинов, Общество
Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры
Патрушев и Кондратьев обсудили обновление портовой инфраструктуры Кубани