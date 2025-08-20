https://ria.ru/20250820/rossiya-2036551282.html

Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры

Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры - РИА Новости, 20.08.2025

Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры

Рабочая встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым прошла в... РИА Новости, 20.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Рабочая встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым прошла в Новороссийске в среду, обсуждалось обновление портовой инфраструктуры региона и предупреждение ЧС. На встрече Патрушев и Кондратьев обсудили вопросы обновления и расширения портовой инфраструктуры Краснодарского края, реализации транспортно-транзитного потенциала прибрежных городов. Отдельное внимание было уделено вопросам предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, безусловному соблюдению судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности. Также были рассмотрены вопросы активизации функционирования совета по морской деятельности Краснодарского края. Во встрече также принял участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

2025

россия, краснодарский край, новороссийск, николай патрушев, вениамин кондратьев, владимир устинов, общество