17:03 20.08.2025
Патрушев обсудил с губернатором Кубани обновление портовой инфраструктуры
россия
краснодарский край
новороссийск
николай патрушев
вениамин кондратьев
владимир устинов
общество
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Рабочая встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым прошла в Новороссийске в среду, обсуждалось обновление портовой инфраструктуры региона и предупреждение ЧС. На встрече Патрушев и Кондратьев обсудили вопросы обновления и расширения портовой инфраструктуры Краснодарского края, реализации транспортно-транзитного потенциала прибрежных городов. Отдельное внимание было уделено вопросам предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, безусловному соблюдению судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности. Также были рассмотрены вопросы активизации функционирования совета по морской деятельности Краснодарского края. Во встрече также принял участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
россия, краснодарский край, новороссийск, николай патрушев, вениамин кондратьев, владимир устинов, общество
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, Николай Патрушев, Вениамин Кондратьев, Владимир Устинов, Общество
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Рабочая встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым прошла в Новороссийске в среду, обсуждалось обновление портовой инфраструктуры региона и предупреждение ЧС.
На встрече Патрушев и Кондратьев обсудили вопросы обновления и расширения портовой инфраструктуры Краснодарского края, реализации транспортно-транзитного потенциала прибрежных городов. Отдельное внимание было уделено вопросам предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, безусловному соблюдению судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности. Также были рассмотрены вопросы активизации функционирования совета по морской деятельности Краснодарского края.
Во встрече также принял участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев
11 августа, 17:20
 
РоссияКраснодарский крайНовороссийскНиколай ПатрушевВениамин КондратьевВладимир УстиновОбщество
 
 
