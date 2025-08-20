https://ria.ru/20250820/rossiya-2036537014.html
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества - РИА Новости, 20.08.2025
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в среду армянско-российские отношения с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:23:00+03:00
2025-08-20T16:23:00+03:00
2025-08-20T16:23:00+03:00
в мире
армения
россия
никол пашинян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в среду армянско-российские отношения с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба армянского правительства. "В ходе встречи были обсуждены вопросы армянско-российской двусторонней повестки. Собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. Отмечается, что были затронута также динамика объемов товарооборота, а также ход реализации совместных программ. "Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036118722.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, никол пашинян, алексей оверчук, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества
Пашинян обсудил с зампредом правительства РФ Оверчуком вопросы сотрудничества