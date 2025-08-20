Рейтинг@Mail.ru
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества - РИА Новости, 20.08.2025
16:23 20.08.2025
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества
Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества
в мире
армения
россия
никол пашинян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в среду армянско-российские отношения с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба армянского правительства. "В ходе встречи были обсуждены вопросы армянско-российской двусторонней повестки. Собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. Отмечается, что были затронута также динамика объемов товарооборота, а также ход реализации совместных программ. "Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес", - говорится в сообщении.
в мире, армения, россия, никол пашинян, алексей оверчук, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Пашинян заявил, что договоренности с США изменили Южный Кавказ
18 августа, 18:22
 
Заголовок открываемого материала