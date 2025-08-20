https://ria.ru/20250820/rossiya-2036537014.html

Пашинян обсудил с зампредом правительства России вопросы сотрудничества

ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в среду армянско-российские отношения с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба армянского правительства. "В ходе встречи были обсуждены вопросы армянско-российской двусторонней повестки. Собеседники затронули актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. Отмечается, что были затронута также динамика объемов товарооборота, а также ход реализации совместных программ. "Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес", - говорится в сообщении.

