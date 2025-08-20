https://ria.ru/20250820/rossiya-2036518199.html

Экс-депутат Гаджиев* сохраняет имущество, обеспечивающее ему прибыль

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев* сохраняет в России имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Советский районный суд Махачкалы принял к производству административный иск генеральной прокуратуры к Гаджиеву* и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории РФ и обращении в доход государства имущества, принадлежащего ответчикам, на сумму более 2 миллиардов рублей. "Бывший депутат и члены его семьи образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории Российской Федерации... При этом Гаджиев Магомед Тажудинович* продолжает сохранять на территории России высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов", – говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, Гаджиев* после начала специальной военной операции выехал за границу. Там он создал объединение, в основу которого легли политические и идеологические установки, выражающиеся в поддержке вооруженной агрессии киевского режима против России и народов Донбасса. Экс-депутат начал дискредитировать Вооруженные силы РФ, оправдывать незаконное санкционное давление на государство и оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям. Из иска следует, что противоправная группа функционировала за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов РФ. Среди подконтрольных Гаджиеву людей, участвующих в незаконной деятельности – его сожительница Нина Коломийцева, сын Магомедрасул Гаджиев и сестра Раисат Гаджилова. Они, по данным генпрокуратуры, выступают держателями принадлежащих ему активов, управляют ими, отвечают за их сохранность и капитализацию для дальнейшего использования в противоправных целях – то есть обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности Гаджиева*.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

