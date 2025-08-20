Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Гаджиев* сохраняет имущество, обеспечивающее ему прибыль
14:59 20.08.2025
Экс-депутат Гаджиев* сохраняет имущество, обеспечивающее ему прибыль
россия
республика дагестан
махачкала
госдума рф
генеральная прокуратура рф
общество
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев* сохраняет в России имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Советский районный суд Махачкалы принял к производству административный иск генеральной прокуратуры к Гаджиеву* и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории РФ и обращении в доход государства имущества, принадлежащего ответчикам, на сумму более 2 миллиардов рублей. "Бывший депутат и члены его семьи образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории Российской Федерации... При этом Гаджиев Магомед Тажудинович* продолжает сохранять на территории России высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов", – говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, Гаджиев* после начала специальной военной операции выехал за границу. Там он создал объединение, в основу которого легли политические и идеологические установки, выражающиеся в поддержке вооруженной агрессии киевского режима против России и народов Донбасса. Экс-депутат начал дискредитировать Вооруженные силы РФ, оправдывать незаконное санкционное давление на государство и оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям. Из иска следует, что противоправная группа функционировала за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов РФ. Среди подконтрольных Гаджиеву людей, участвующих в незаконной деятельности – его сожительница Нина Коломийцева, сын Магомедрасул Гаджиев и сестра Раисат Гаджилова. Они, по данным генпрокуратуры, выступают держателями принадлежащих ему активов, управляют ими, отвечают за их сохранность и капитализацию для дальнейшего использования в противоправных целях – то есть обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности Гаджиева*.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
россия
республика дагестан
махачкала
россия, республика дагестан, махачкала, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев* сохраняет в России имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
Советский районный суд Махачкалы принял к производству административный иск генеральной прокуратуры к Гаджиеву* и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории РФ и обращении в доход государства имущества, принадлежащего ответчикам, на сумму более 2 миллиардов рублей.
"Бывший депутат и члены его семьи образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории Российской Федерации... При этом Гаджиев Магомед Тажудинович* продолжает сохранять на территории России высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов", – говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, Гаджиев* после начала специальной военной операции выехал за границу. Там он создал объединение, в основу которого легли политические и идеологические установки, выражающиеся в поддержке вооруженной агрессии киевского режима против России и народов Донбасса. Экс-депутат начал дискредитировать Вооруженные силы РФ, оправдывать незаконное санкционное давление на государство и оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям. Из иска следует, что противоправная группа функционировала за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов РФ.
Среди подконтрольных Гаджиеву людей, участвующих в незаконной деятельности – его сожительница Нина Коломийцева, сын Магомедрасул Гаджиев и сестра Раисат Гаджилова. Они, по данным генпрокуратуры, выступают держателями принадлежащих ему активов, управляют ими, отвечают за их сохранность и капитализацию для дальнейшего использования в противоправных целях – то есть обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности Гаджиева*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
