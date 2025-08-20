https://ria.ru/20250820/rossiya-2036510021.html
Лавров рассказал о перспективах трехсторонней встречи по Украине
Лавров рассказал о перспективах трехсторонней встречи по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Лавров рассказал о перспективах трехсторонней встречи по Украине
Россия готова к работе в любых форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах трехсторонней встречи по Украине. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:33:00+03:00
2025-08-20T14:33:00+03:00
2025-08-20T14:34:00+03:00
в мире
россия
украина
иордания
сергей лавров
владимир путин
айман ас-сафади
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия готова к работе в любых форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах трехсторонней встречи по Украине. "Президент (РФ Владимир Путин -ред.) не раз говорил, что мы готовы к работе в любых форматах при понимании, что работа будет честная и не будет сводиться к попыткам, как это делают, прежде всего, руководители ведущих европейских стран, создать условия для того, чтобы вновь затянуть Соединенные Штаты в свою агрессивную воинственную кампанию по сохранению и усилению Украины в качестве инструмента сдерживания России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036404862.html
россия
украина
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, иордания, сергей лавров, владимир путин, айман ас-сафади
В мире, Россия, Украина, Иордания, Сергей Лавров, Владимир Путин, Айман ас-Сафади
Лавров рассказал о перспективах трехсторонней встречи по Украине
Лавров: Россия готова к работе по Украине в любых форматах