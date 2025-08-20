https://ria.ru/20250820/rossiya-2036510021.html

Лавров рассказал о перспективах трехсторонней встречи по Украине

2025-08-20T14:33:00+03:00

в мире

россия

украина

иордания

сергей лавров

владимир путин

айман ас-сафади

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Россия готова к работе в любых форматах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах трехсторонней встречи по Украине. "Президент (РФ Владимир Путин -ред.) не раз говорил, что мы готовы к работе в любых форматах при понимании, что работа будет честная и не будет сводиться к попыткам, как это делают, прежде всего, руководители ведущих европейских стран, создать условия для того, чтобы вновь затянуть Соединенные Штаты в свою агрессивную воинственную кампанию по сохранению и усилению Украины в качестве инструмента сдерживания России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

