Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rossija-2036596912.html
МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки
МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки - РИА Новости, 20.08.2025
МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки
Москва признательна властям Киргизии за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы россиянки Натальи Наговициной, заявила... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:19:00+03:00
2025-08-20T20:19:00+03:00
в мире
киргизия
россия
москва
мария захарова
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:651:2047:1802_1920x0_80_0_0_be0f00e82a73f6c6e033f6230890c43c.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва признательна властям Киргизии за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы россиянки Натальи Наговициной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В первую очередь хотели бы отметить, что посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с первого дня происшествия с Натальей Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации", - говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что 16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолет минобороны Киргизии, однако из-за плохих погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолет минобороны Киргизии, однако, к сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5500 метров. "Девятнадцатого августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Натальи Наговициной. С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время. МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию. Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры", - заключила она. Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
https://ria.ru/20250820/proisshestviya-2036549727.html
https://rsport.ria.ru/20250819/alpinizm-2036395174.html
киргизия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:365:2047:1900_1920x0_80_0_0_cea3dd95ebbf2dd5ad5196fb1ba7e7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, россия, москва, мария захарова, ми-8 амтш
В мире, Киргизия, Россия, Москва, Мария Захарова, Ми-8 АМТШ
МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки

МИД: Москва признательна Киргизии за внимание к спасению россиянки Наговициной

© РИА Новости / Юрий Куйдин | Перейти в медиабанкПик Победы
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Перейти в медиабанк
Пик Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва признательна властям Киргизии за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы россиянки Натальи Наговициной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В первую очередь хотели бы отметить, что посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с первого дня происшествия с Натальей Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации", - говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Российская альпинистка Наталья Наговицына - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку
18:11
Она добавила, что 16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолет минобороны Киргизии, однако из-за плохих погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолет минобороны Киргизии, однако, к сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5500 метров.
"Девятнадцатого августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Натальи Наговициной. С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время. МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию. Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры", - заключила она.
Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Федерация альпинизма рассказала о ситуации с застрявшей в горах Наговициной
Вчера, 21:41
 
В миреКиргизияРоссияМоскваМария ЗахароваМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала