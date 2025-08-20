https://ria.ru/20250820/rossija-2036596912.html

МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки

МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки - РИА Новости, 20.08.2025

МИД выразил признательность Киргизии за внимание к спасению россиянки

Москва признательна властям Киргизии за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы россиянки Натальи Наговициной, заявила... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T20:19:00+03:00

2025-08-20T20:19:00+03:00

2025-08-20T20:19:00+03:00

в мире

киргизия

россия

москва

мария захарова

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:651:2047:1802_1920x0_80_0_0_be0f00e82a73f6c6e033f6230890c43c.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва признательна властям Киргизии за внимание к вопросу спасения сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы россиянки Натальи Наговициной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В первую очередь хотели бы отметить, что посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с первого дня происшествия с Натальей Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации", - говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что 16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолет минобороны Киргизии, однако из-за плохих погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолет минобороны Киргизии, однако, к сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5500 метров. "Девятнадцатого августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Натальи Наговициной. С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время. МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию. Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры", - заключила она. Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе - одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.

https://ria.ru/20250820/proisshestviya-2036549727.html

https://rsport.ria.ru/20250819/alpinizm-2036395174.html

киргизия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, россия, москва, мария захарова, ми-8 амтш