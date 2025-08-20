https://ria.ru/20250820/rossija-2036567653.html

Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией на нацвалюты

Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией на нацвалюты - РИА Новости, 20.08.2025

Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией на нацвалюты

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты", - сказал Мантуров.

