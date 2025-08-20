https://ria.ru/20250820/roditeli-2036428101.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему украинские родители прячут детей

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему украинские родители прячут детей - РИА Новости, 20.08.2025

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему украинские родители прячут детей

Украинские родители в зоне боевых действий прячут своих детей, опасаясь, что под предлогом эвакуации представители киевского режима вывезут их на Запад, где их... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T06:13:00+03:00

2025-08-20T06:13:00+03:00

2025-08-20T06:13:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

донецк

авдеевка

дональд трамп

василий прозоров

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/29/1552082946_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_b6487d2d0b36d3857aabadfc537b8f73.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские родители в зоне боевых действий прячут своих детей, опасаясь, что под предлогом эвакуации представители киевского режима вывезут их на Запад, где их след потеряется, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "В Селидово, помню, был случай. В Авдеевке родители прятали детей от этих "Белых ангелов" (подразделение ВСУ - ред.), потому что обоснованно опасаются, что детей у них заберут, детей увезут, и все, потом никто никого не увидит", - заявил Прозоров РИА Новости. Он рассказал про свидетельство одной 13-летней девочки, которую увезли от ее мамы с подконтрольной Киеву территории ДНР в Закарпатье, где вместе с другими детьми временно разместили в некоем интернате. "И девочка рассказала, что к ним начали подходить сотрудники ювенальных органов украинских. И стали говорить, что ваши родители от вас отказались. Вам возвращаться некуда. Ваши дома разбиты... И мы сейчас сделаем на вас второй комплект документов (для вывоза на Запад, - ред.)", - рассказал Прозоров. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Об освобождении Авдеевки Минобороны сообщило 17 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20250820/fond-2036423715.html

https://ria.ru/20250820/eks-podpolkovnik-2036417082.html

https://ria.ru/20250820/sbu-2036419800.html

донецкая народная республика

донецк

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк, авдеевка, дональд трамп, василий прозоров, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)