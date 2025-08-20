https://ria.ru/20250820/reshenie-2036303300.html

Путин и Трамп находятся накануне убийственного решения

Наблюдая за тем, как президент США принуждает к миру европейцев и Зеленского, стоит не забывать, что он находится сейчас под огромным прессингом. Его враги открыто грозят ему госпереворотом.В издании The Hill, "стенгазете" конгресса США, только что вышла удивительная колонка. Ее автор фактически призывает военное командование и офицеров не выполнять приказы Дональда Трампа, являющегося, на секундочку, Верховным главнокомандующим страны.В июне Трамп использовал подразделения Нацгвардии для подавления мигрантских бунтов в Лос-Анджелесе. Накануне переговоров с Путиным в Анкоридже на несколько дней ввел Нацгвардию в Вашингтон и взял под контроль местную полицию. По улицам столицы США ездила бронетехника, ходили до зубов вооруженные патрули. Не хватало только "Лебединого озера" в эфире.Сейчас в планах Трампа отправлять армию и Нацгвардию в города, где мятежи не поддаются контролю. Технически президент должен это делать по запросу мэров и губернаторов. Однако вот засада: все бунты идут исключительно в городах, где у власти находятся представители Демократической партии. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и далее по списку. А тамошние мэры не то что не просят президента о помощи, они требуют от него не вмешиваться. Губернатор Калифорнии, например, после подавления мигрантских мятежей в Лос-Анджелесе силами Нацгвардии подал на президента в суд.И вот по всей стране получаются такие мини-майданы, неистребимые, как подростковое акне: подавляешь один, а тут уже выскакивает другой.Все это Трамп уже проходил в конце своего первого срока. Его попытки навести порядок в либеральных городах, охваченных мятежами в честь покойного Джорджа Флойда, не увенчались успехом. Сегодня он хорошо понимает, чем ему это грозит, и собирается бить на упреждение.Разумеется, у демократического истеблишмента как организатора и вдохновителя беспорядков это вызывает жуткое возмущение. Они видят, что президент не только подавляет попытки мятежа, но и тестирует на лояльность армию и Нацгвардию.И вот "глубинное государство" начинает перетягивать военных на свою сторону. Причем практически открыто, ничего не стесняясь. "Военные командиры обязаны не исполнять приказы, являющиеся незаконными", — объясняет автор The Hill.При этом он ссылается на прошлогодний материал интернет-ресурса Military.com, в котором подробно обсуждалась тема, являются ли законными приказы военным разгонять протестующих граждан. А также доказывалось, что военные не могут апеллировать к так называемой нюрнбергской защите — аргументу о том, что военные обязаны выполнять все приказы командования.Юридические споры тут на самом деле можно вести бесконечно. Демократы апеллируют к Posse Comitatus Act — закону от 1878 года, согласно которому федералы не могут орудовать на территории США без разрешения конгресса. Трамп кроет этот закон "Актом о восстаниях" от 1807 года, согласно которому президент может самостоятельно вводить войска в районы антиправительственных восстаний и мятежей.Но если не заниматься крючкотворством, а говорить попросту, то речь идет о лояльности армии и Нацгвардии президенту Соединенных Штатов. Руководство Демпартии, олигархи типа Сороса-младшего, высшая бюрократия США осознанно давят на военных, угрожая им в случае смены власти расследованием того, кто выполнял "преступные приказы".Автор статьи в The Hill Уильям Бекер не простой журналист. Это деятель, десятилетиями отвечавший за экологическую повестку и глобальное потепление. Трамп эту повестку стремится поломать, потому что она мешает его друзьям добывать нефть. Поэтому часть американского олигархата, вложившаяся в зеленую повестку, вполне открыто ведет дело к государственному перевороту.При чем тут Украина? — спросите вы. При том, что американское "глубинное государство" заинтересовано в бесконечной войне на Незалежной, а президент США стремится этот конфликт уладить. И вот с каким нечеловеческим давлением ему приходится сталкиваться. Сначала у Трампа украли выборы 2020 года, потом пытались упечь в тюрьму, поливали помоями в СМИ.Теперь его враги организовывают мини-майданы по всей стране и открыто агитируют армию не выполнять "преступные приказы". Не надо напоминать, наверное, что с таких обращений к армии начинались буквально все цветные революции, устроенные по американским лекалам.Невозможно не восхититься смелостью политика, который, несмотря ни на какие угрозы, продолжает гнуть свою линию. Добивается сдачи позиций Зеленского и поддерживающего его еврорейха. Ведет дипломатическую работу, бросив на чашу весов весь авторитет президента США. Искренне и твердо стремится к миру в Европе, несмотря на то, что обезумевшая Европа в суицидальном припадке кидается под колеса его инициатив.Заключение мира на Украине могло бы спасти Трампа в его внутренних разборках. Он свалил бы всю вину за кровопролитие на своих политических противников, обезоружил бы их и отдал под суд. Но для этого надо не отступать, не бояться и не идти на поводу Европы, которая делает все, чтобы втянуть президента США в противостояние с Россией.Мирное соглашение посеяло бы хаос на Украине и заодно уничтожило бы врагов Трампа. Если Путин и Трамп добьются этого вместе, это решение станет поистине убийственным для всех фанатиков войны. То, что для нас мир, для них — это немедленная и позорная капитуляция.

