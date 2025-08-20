https://ria.ru/20250820/rassledovanie-2036408153.html
СК завершил расследование об отравлении 87 человек в школе Камчатки
П. КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела о массовом отравлении в школе Елизово. "Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению должностных лиц акционерного общества в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в следственном управлении. По данным следствия, в октябре 2024 года 85 учеников и 2 педагога получили пищевое отравление после употребления блинов в школьной столовой. "В период с 7 по 10 октября 2024 в ходе приема пищи в школьной столовой 85 обучающихся и 2 педагога употребили продукцию, содержащую в себе бактерию, вызывающую инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта", - уточняется в сообщении. По информации ведомства, установлено, что должностные лица АО "Петропавловский хлебокомбинат", заключившего контракт со школой, не обеспечили соблюдение санитарных норм. "Должностные лица предприятия не приняли мер, направленных на надлежащую организацию процесса производства пищевой продукции", - отметили в СУСК. По данным ведомства, предприятие устранило все нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
