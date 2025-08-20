https://ria.ru/20250820/rassledovanie-2036408153.html

СК завершил расследование об отравлении 87 человек в школе Камчатки

СК завершил расследование об отравлении 87 человек в школе Камчатки - РИА Новости, 20.08.2025

СК завершил расследование об отравлении 87 человек в школе Камчатки

Следственное управление СК России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела о массовом отравлении в школе Елизово. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T00:42:00+03:00

2025-08-20T00:42:00+03:00

2025-08-20T00:42:00+03:00

происшествия

россия

камчатский край

елизово

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

П. КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела о массовом отравлении в школе Елизово. "Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению должностных лиц акционерного общества в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в следственном управлении. По данным следствия, в октябре 2024 года 85 учеников и 2 педагога получили пищевое отравление после употребления блинов в школьной столовой. "В период с 7 по 10 октября 2024 в ходе приема пищи в школьной столовой 85 обучающихся и 2 педагога употребили продукцию, содержащую в себе бактерию, вызывающую инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта", - уточняется в сообщении. По информации ведомства, установлено, что должностные лица АО "Петропавловский хлебокомбинат", заключившего контракт со школой, не обеспечили соблюдение санитарных норм. "Должностные лица предприятия не приняли мер, направленных на надлежащую организацию процесса производства пищевой продукции", - отметили в СУСК. По данным ведомства, предприятие устранило все нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

https://ria.ru/20250819/delo-2036384385.html

https://ria.ru/20250818/bashkirija-2036025198.html

россия

камчатский край

елизово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)