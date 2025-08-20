https://ria.ru/20250820/rashody-2036517307.html

Минздрав отметил увеличение расходов на льготное лечение онкозаболеваний

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение пациентов с онкозаболеваниями за четыре года выросли более, чем в два раза, в 2025 году общий объем отпуска онкопрепаратов по льготе составил уже 69 миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава. Ранее издание "Ведомости" писало, что общественная организация "Движение против рака" направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на острую проблему с получением пациентами противоопухолевых препаратов. В нем организация приводит данные своего опроса, который проводился с 22 ноября по 3 декабря 2024 года среди 502 пациентов офлайн и онлайн по всей России. В результатах говорится, что более трети опрошенных онкопациентов сталкивались с трудностями при получении противоопухолевых препаратов, а почти 31% граждан были вынуждены приобретать лекарства за свой счет. ​​ "Согласно сведениям мониторинга Росздравнадзора, отпущено лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний: в 2021 году на сумму 47,8 миллиарда рублей, из них по федеральной льготе – 21,3 миллиарда рублей, по региональной льготе – 26,5 миллиарда рублей, в 2024 году – 100,5 миллиарда рублей, из них по федеральной льготе – 44 миллиарда рублей, по региональной льготе – 56,5 миллиарда рублей, Таким образом, за четыре года расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями выросли более, чем в два раза. В 2025 году общий объем отпуска онкопрепаратов по льготе составил уже 69 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе Минздрава. Суммарно за пять лет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) был дополнен 18 лекарственными препаратами, применяющимися для лечения онкологических заболеваний, что составляет 34% от всех включенных в перечень ЖНВЛП за указанный период. Восемь позиций было включено в 2021 году, четыре позиции – в 2022 году, а также шесть позиций в 2024 году, уточнили в пресс-службе. В 2025 году к включению в перечень рекомендовано еще пять лекарственных препаратов. В Минздраве подчеркнули, что в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" продолжена реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Ежегодно отмечается рост субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов ОМС для осуществления ими соответствующих полномочий. "Установленный размер субвенции на 2025 год составил 3 639,7 миллиарда рублей, прирост к 2024 году – 16,7%. В 2024 году размер субвенции составлял 3 120,2 миллиарда рублей, прирост к 2023 году – 13,5%", - уточнили в пресс-службе. Также ежегодно увеличивается финансовое обеспечение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе на оказание медпомощи пациентам с онкозаболеваниями. Программой предусмотрено увеличение нормативов объемов и финансовых затрат по профилю "Онкология", отметили в министерстве. "В 2025 году на финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных стационаров предусмотрено 389,9 миллиарда рублей, что на 14,8% выше уровня 2024 года", - рассказали в Минздраве. Заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Тигран Геворкян подчеркнул, что в России по-прежнему сохраняется один из высоких уровней обеспеченности граждан противоопухолевыми препаратами. Все лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и схемы лекарственного лечения включающие их, доступны россиянам в рамках госгарантий, то есть бесплатно по ОМС на всей территории РФ. "Комментировать данное исследование сложно, так как выборка в 502 человека не очень репрезентативна. Бывает, когда сторонние организации необоснованно рекомендуют нашим пациентам покупать так называемые оригинальные импортные препараты, при наличии в бесплатном доступе абсолютно качественных российских аналогов. С учетом этого, определенную долю в аптечных продажах за наличные могли составить пациенты, отдавшие предпочтение конкретным торговым наименованиям препаратов без показаний к ним", - пояснил он.

