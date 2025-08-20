Рейтинг@Mail.ru
Рада отказалась от советских традиций в системе парламентских наград - РИА Новости, 20.08.2025
11:34 20.08.2025
Рада отказалась от советских традиций в системе парламентских наград
Верховная рада Украины обновила систему парламентских наград, отказавшись от советских традиций, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 20.08.2025
в мире
украина
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Верховная рада Украины обновила систему парламентских наград, отказавшись от советских традиций, сообщает агентство РБК-Украина. "Верховная рада Украины полностью обновила систему парламентских наград. Принятое постановление предусматривает отказ от советских традиций… Действующая система отличий и наград парламента остается разрозненной и неунифицированной. Часть отличий, в частности грамоты Верховной рады, фактически происходят еще с советских времен и являются концептуально устаревшими. Новая концепция предусматривает отход от советской иерархии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Согласно опубликованному на сайте Рады сообщению, постановление определяет создание ряда таких почетных наград, как Золотая медаль Рады имени Михаила Грушевского; Золотая медаль имени Анны Киевской; нагрудный знак "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Черновола; нагрудный знак "За служение украинскому народу" имени Левка Лукьяненко; нагрудный знак "За нашу и вашу свободу"; нагрудный знак "Достоинство и отвага" имени Евгения Коновальца. Также изменена система премий и стипендий. В частности, появятся премии имени Пилипа Орлика, Василия Сухомлинского, Игоря Юхновского и Бориса Гринченко. Стипендии будут носить имена Ивана Огиенко, Григория Сковороды и Бориса Патона. Отдельный акцент сделан на создании специальных наград для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о золотой медали Рады Украины имени Анны Киевской и нагрудном знаке "За нашу и вашу свободу".
украина
Здание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев. Архивное фото
