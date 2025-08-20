https://ria.ru/20250820/putin-2036498421.html

Путин проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Трампом

Путин проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Трампом - РИА Новости, 20.08.2025

Путин проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:53:00+03:00

2025-08-20T13:53:00+03:00

2025-08-20T14:14:00+03:00

в мире

россия

украина

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.Основные подробности:До этого Путин уже проинформировал об итогах саммита на Аляске лидеров Саудовской Аравии, Киргизии, Бразилии, Индии, Таджикистана, ЮАР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.Встреча Путина и ТрампаВ ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.

https://ria.ru/20250820/putin-2036481090.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске