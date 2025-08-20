Рейтинг@Mail.ru
Путин проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Трампом
13:53 20.08.2025 (обновлено: 14:14 20.08.2025)
Путин проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.Основные подробности:До этого Путин уже проинформировал об итогах саммита на Аляске лидеров Саудовской Аравии, Киргизии, Бразилии, Индии, Таджикистана, ЮАР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.Встреча Путина и ТрампаВ ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
Основные подробности:
  • лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины;
  • Путин рассказал об итогах российско-американской встречи, состоявшейся в Анкоридже;
  • российская сторона отметила оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле;
  • также были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки;
  • главы государств условились продолжить личные контакты.
До этого Путин уже проинформировал об итогах саммита на Аляске лидеров Саудовской Аравии, Киргизии, Бразилии, Индии, Таджикистана, ЮАР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

Встреча Путина и Трампа

В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
