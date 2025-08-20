https://ria.ru/20250820/putin-2036494410.html

Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины

2025-08-20T13:36:00+03:00

2025-08-20T13:36:00+03:00

2025-08-20T13:43:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_63defe0a20c82f082bebaca27b46ba13.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

