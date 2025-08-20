Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
13:36 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
украина
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
украина, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Украина, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины

Путин и Эрдоган обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
В США оценили, когда Трампу надо заключить сделку между Россией и Украиной
УкраинаВладимир ПутинРоссияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
