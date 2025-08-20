https://ria.ru/20250820/putin-2036494410.html
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:36:00+03:00
2025-08-20T13:36:00+03:00
2025-08-20T13:43:00+03:00
украина
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_63defe0a20c82f082bebaca27b46ba13.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250820/tramp-2036417564.html
украина
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Украина, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
Путин и Эрдоган обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины