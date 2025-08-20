Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 20.08.2025 (обновлено: 15:41 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/putin-2036481090.html
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 20.08.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом
Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:31:00+03:00
2025-08-20T15:41:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd."Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, Трамп, пожимая руку Путину, признал, что Россия продолжает быть государством, с которым все еще нужно считаться.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036453229.html
https://ria.ru/20250819/makron-2036257893.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом

UnHerd: встреча Путина с Трампом стала политической победой для России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd.
«
"Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в публикации.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
10:32
По мнению обозревателя, Трамп, пожимая руку Путину, признал, что Россия продолжает быть государством, с которым все еще нужно считаться.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме
Вчера, 11:50
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала