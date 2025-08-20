https://ria.ru/20250820/putin-2036481090.html

На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd."Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, Трамп, пожимая руку Путину, признал, что Россия продолжает быть государством, с которым все еще нужно считаться.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

