https://ria.ru/20250820/putin-2036481090.html
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом - РИА Новости, 20.08.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом
Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:31:00+03:00
2025-08-20T12:31:00+03:00
2025-08-20T15:41:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала политической победой для России, пишет UnHerd."Саммит был политической победой. Принятие Путина Трампом продемонстрировало провал западной стратегии по изоляции России и ее экономики", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, Трамп, пожимая руку Путину, признал, что Россия продолжает быть государством, с которым все еще нужно считаться.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036453229.html
https://ria.ru/20250819/makron-2036257893.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом
UnHerd: встреча Путина с Трампом стала политической победой для России