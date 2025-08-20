https://ria.ru/20250820/produkty-2036058603.html

Большинство россиян даже не подозревает: выявлена новая смертельная угроза

Образ жизни, привычный для большинства горожан, резко увеличивает вероятность преждевременной смерти. Таковы результаты нового масштабного обзора научных работ. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Образ жизни, привычный для большинства горожан, резко увеличивает вероятность преждевременной смерти. Таковы результаты нового масштабного обзора научных работ. Как снизить риски — в материале РИА Новости.Блинчики-убийцыСухие завтраки или замороженные блинчики утром, сосиски в обед, перекус чипсами в течение дня — все это может существенно сократить продолжительность жизни, сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA). В августе организация выпустила научный обзор "Ультраобработанные продукты и их связь с кардиометаболическим здоровьем: доказательства, пробелы и возможности", в котором еще раз подтвердила плохую репутацию доступной, популярной, но вредной пищи."К ультраобработанным продуктам, или UPF, мы относим колбасы, сосиски, различные сладкие сухие завтраки и батончики, чипсы и прочие снеки, сладкие газированные напитки, замороженные наггетсы. Особенность этих блюд в том, что они получены путем многоэтапной промышленной переработки. Для улучшения их вкусовых качеств используют большое количество насыщенных жиров, соли и сахара, кроме того, там содержатся вещества, извлеченные из других продуктов, и компоненты глубокой переработки (гидрогенизированные масла, гидролизованные белки, мальтодекстрин), а также консерванты и усилители вкуса", — объясняет врач-диетолог Мария Герасимова.Покупая такие продукты, например куриные наггетсы, помимо белка мы кладем себе в тарелку большое количество жиров (это повышенная по сравнению с обычной курицей калорийность), соли и несвойственное мясному блюду количество углеводов (за счет панировки и добавленного для консистенции крахмала), приводит пример доктор.Американская кардиологическая ассоциация сообщает: UPF часто содержат добавки, которые могут негативно влиять на эндокринную систему и микробиоту кишечника. Некоторые методы обработки, например, высокотемпературная, приводят к образованию опасных соединений.Упаковка тоже может навредить — иногда в ней содержатся загрязняющие вещества, такие как бисфенолы, фталаты и микропластик, связанные с ожирением, воспалением и сосудистыми осложнениями.В опасности — большинствоПо данным AHA, быстрый рост потребления UPF с 1990-х нарушил традиционные модели питания, что потенциально может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. По оценкам, 70 процентов продуктов в магазинах США содержат как минимум один ультраобработанный ингредиент.Более половины калорий (55 процентов), потребляемых американцами в возрасте от года и старше, получены из ультраобработанных продуктов. А среди молодежи в возрасте от года до 18 лет этот показатель подскочил почти до 62 процентов.Кроме того, выяснилось, что у семей с более низким средним доходом доля потребляемых в день UPF выше: 54,7 процента в самой бедной группе против 50,4 в самой богатой.В России систематических данных о доле калорий из ультраобработанных продуктов пока немного, но страну затрагивают тенденции мирового рынка."По разным оценкам, в крупных городах этот показатель может приближаться к западным — 40-50 процентов, а среди подростков, активно употребляющих снеки и фастфуд, доля может быть еще выше, — отмечает врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Агрессивная реклама, рост доступности таких продуктов и их удобство приводят к тому, что они все чаще заменяют полноценный прием пищи".Ученые доказали, что джанк-фуд ("мусорная еда") может нанести непоправимый вред здоровью. Серия работ показала: злоупотребление UPF связано с повышением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 21-66%. Также выяснилось, что с высокой долей вероятности оно приводит к диабету второго типа и ожирению.При этом, признают кардиологи, не все ультраобработанные продукты одинаково опасны — есть и полезные."Некоторые виды цельнозернового хлеба, йогурты с низким содержанием сахара, томатные соусы и пасты на основе орехов или бобов обладают более высоким диетическим качеством, связаны с улучшением состояния здоровья и доступны по цене, что позволяет включать их в рацион", — говорится в обзоре.Начинать — в школахРоссийские эксперты советуют: чтобы снизить основные риски для здоровья, ассоциированные с избыточным потреблением UPF, нужно планомерно уменьшать их покупку и потребление."Обратите внимание на то, в каких ситуациях и что из UPF вы употребляете, тогда вы сможете подумать над более полноценными с точки зрения содержания питательных веществ вариантами, — говорит Герасимова. — Например, вместо сухого сладкого завтрака или сладкого йогурта купить кукурузные или мультизлаковые хлопья без сахара, а привычный сладкий "фруктовый" йогурт заменить натуральным с добавлением цельных фруктов. Сосиски можно заменить на колбаски из нежирного фарша, а наггетсы длительного хранения — на кусочки куриного филе в домашней панировке".По мнению диетолога, на уровне государства и общества для борьбы со злоупотреблением UPF нужно наладить информирование о том, почему так важно придерживаться полноценного сбалансированного питания, — это основа профилактики переедания и последующего ожирения."Когда человек знает о том, как правильно выбирать, покупать и готовить еду, он в состоянии максимально снизить риски, противостоять агрессивному пищевому маркетингу и рекламе", — говорит эксперт.Она обращает внимание на то, что в дошкольную и школьную программы образования многих стран введены программы пищевой грамотности.Кроме того, в некоторых странах за последние годы появились ограничения и требования со стороны государства относительно UPF — это и повышение стоимости, и увеличенное налогообложение вредных продуктов, и более строгие требования к маркировке и содержанию ключевых компонентов (насыщенные жиры, добавленные соль и сахар). Возможно, это принесет больше пользы для здоровья населения, чем пресловутые наклейки "без ГМО".

