Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 20.08.2025
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России
Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:58:00+03:00
2025-08-20T01:58:00+03:00
2025-08-20T01:58:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала приговор в кассационном суде, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Поступила кассационная жалоба по уголовному делу", - сказали в инстанции. Брюханову в ноябре прошлого года суд признал виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ и заочно назначил ей восемь лет колонии общего режима. По данным следствия, она, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Брюханова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Адвокат Брюхаеовой обжаловала приговор, Мосгорсуд оставил его в силе.
