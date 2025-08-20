https://ria.ru/20250820/prigovor-2036414575.html

Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России

Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 20.08.2025

Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России

Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T01:58:00+03:00

2025-08-20T01:58:00+03:00

2025-08-20T01:58:00+03:00

происшествия

россия

москва

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/72/1557017207_0:40:2561:1480_1920x0_80_0_0_82ea5468e4baeeaa0957e1059a2ab19b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала приговор в кассационном суде, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Поступила кассационная жалоба по уголовному делу", - сказали в инстанции. Брюханову в ноябре прошлого года суд признал виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ и заочно назначил ей восемь лет колонии общего режима. По данным следствия, она, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Брюханова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Адвокат Брюхаеовой обжаловала приговор, Мосгорсуд оставил его в силе.

https://ria.ru/20250730/treskunov-2032402531.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московский городской суд