Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/prigovor-2036414575.html
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 20.08.2025
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России
Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:58:00+03:00
2025-08-20T01:58:00+03:00
происшествия
россия
москва
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/72/1557017207_0:40:2561:1480_1920x0_80_0_0_82ea5468e4baeeaa0957e1059a2ab19b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала приговор в кассационном суде, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Поступила кассационная жалоба по уголовному делу", - сказали в инстанции. Брюханову в ноябре прошлого года суд признал виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ и заочно назначил ей восемь лет колонии общего режима. По данным следствия, она, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Брюханова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Адвокат Брюхаеовой обжаловала приговор, Мосгорсуд оставил его в силе.
https://ria.ru/20250730/treskunov-2032402531.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/72/1557017207_112:0:2384:1704_1920x0_80_0_0_9b03ac4fd8240f4fb30c6332bd949bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России

Экс-депутат Брюханова обжаловала приговор за фейки о ВС РФ в кассации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Анастасии Брюхановой, заочно осужденной на восемь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала приговор в кассационном суде, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.
"Поступила кассационная жалоба по уголовному делу", - сказали в инстанции.
Брюханову в ноябре прошлого года суд признал виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ и заочно назначил ей восемь лет колонии общего режима.
По данным следствия, она, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Брюханова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Адвокат Брюхаеовой обжаловала приговор, Мосгорсуд оставил его в силе.
Семён Трескунов* - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трескунов* обжаловал третий иноагентский штраф
30 июля, 16:08
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала