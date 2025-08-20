https://ria.ru/20250820/pribaltika-2036605855.html
В Британии узнали, как Прибалтика планирует защищаться от России
В Британии узнали, как Прибалтика планирует защищаться от России - РИА Новости, 20.08.2025
В Британии узнали, как Прибалтика планирует защищаться от России
Литва обнародовала планы по возведению новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, пишет Daily Mail. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Литва обнародовала планы по возведению новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, пишет Daily Mail."Она (линия обороны — прим.ред.) будет оснащена минными полями и мостами, которые будут взорваны в случае вторжения", — говорится в материале.Как пишет издание, эти планы являются частью усилий балтийских стран по укреплению обороны. Эстония, Латвия и Литва, а также Польша укрепляют свои границы, возводя препятствия к существующим заграждениям, что потребует финансовой помощи со стороны ЕС.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин не раз подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
