Пожарные спасли 82 человека из горящего дома в Уссурийске - РИА Новости, 20.08.2025
Пожарные спасли 82 человека из горящего дома в Уссурийске
Пожарные спасли 82 человека из горящего дома в Уссурийске - РИА Новости, 20.08.2025
Пожарные спасли 82 человека из горящего дома в Уссурийске
Пожарные спасли 82 человека из многоквартирного дома в приморском Уссурийске, где в одной из квартир произошел пожар, сообщает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Пожарные спасли 82 человека из многоквартирного дома в приморском Уссурийске, где в одной из квартир произошел пожар, сообщает региональное ГУМЧС РФ. Пожар в многоквартирном доме на улице Горького произошел утром среды. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. "По прибытии сотрудников МЧС России из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым, внутри горели личные вещи, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звенья газодымозащитной службы вывели 82 человек из отрезанных дымом квартир, из них 17 при помощи спасустройств, в том числе трех детей", - говорится в сообщении. В результате пожара квартира повреждена на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.
происшествия, россия, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные спасли 82 человека из горящего дома в Уссурийске

Пожарные спасли 82 человека из горящего многоквартирного дома в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Пожарные спасли 82 человека из многоквартирного дома в приморском Уссурийске, где в одной из квартир произошел пожар, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Пожар в многоквартирном доме на улице Горького произошел утром среды. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек.
"По прибытии сотрудников МЧС России из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым, внутри горели личные вещи, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звенья газодымозащитной службы вывели 82 человек из отрезанных дымом квартир, из них 17 при помощи спасустройств, в том числе трех детей", - говорится в сообщении.
В результате пожара квартира повреждена на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.
ПроисшествияРоссияУссурийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
