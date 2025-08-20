Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 18 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/pozhar-2036532694.html
В России потушили 18 лесных пожаров за сутки
В России потушили 18 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.08.2025
В России потушили 18 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили 18 лесных возгораний площадью 140 гектаров в российских регионах, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:02:00+03:00
2025-08-20T16:02:00+03:00
происшествия
республика тыва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 18 лесных возгораний площадью 140 гектаров в российских регионах, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 140 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ насчитывался 41 лесной пожар на площади более 4,9 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовал 21 пожар на площади около двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html
республика тыва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика тыва, россия
Происшествия, Республика Тыва, Россия
В России потушили 18 лесных пожаров за сутки

В России потушили 18 лесных пожаров площадью 140 гектаров за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 18 лесных возгораний площадью 140 гектаров в российских регионах, сообщает в среду Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 140 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи среды на территории РФ насчитывался 41 лесной пожар на площади более 4,9 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовал 21 пожар на площади около двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения
10:43
 
ПроисшествияРеспублика ТываРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала