В России потушили 18 лесных пожаров за сутки
2025-08-20T16:02:00+03:00
происшествия
республика тыва
россия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 18 лесных возгораний площадью 140 гектаров в российских регионах, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 140 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ насчитывался 41 лесной пожар на площади более 4,9 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовал 21 пожар на площади около двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
