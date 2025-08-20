https://ria.ru/20250820/pozhar-2036532694.html

В России потушили 18 лесных пожаров за сутки

В России потушили 18 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 18 лесных возгораний площадью 140 гектаров в российских регионах, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 140 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ насчитывался 41 лесной пожар на площади более 4,9 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовал 21 пожар на площади около двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

