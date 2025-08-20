https://ria.ru/20250820/pozhar-2036465341.html

В Крыму потушили крупный природный пожар

В Крыму потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 20.08.2025

В Крыму потушили крупный природный пожар

Крупный природный пожар между селами Клиновка и Краснолесье в Симферопольском районе Крыма удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:24:00+03:00

2025-08-20T11:24:00+03:00

2025-08-20T11:31:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар между селами Клиновка и Краснолесье в Симферопольском районе Крыма удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Лесной пожар в Крыму между селами Клиновка и Краснолесье ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250820/lnr-2036460312.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия