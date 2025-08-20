https://ria.ru/20250820/pozhar-2036465341.html
В Крыму потушили крупный природный пожар
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар между селами Клиновка и Краснолесье в Симферопольском районе Крыма удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Лесной пожар в Крыму между селами Клиновка и Краснолесье ликвидирован", - говорится в сообщении.
республика крым
россия
