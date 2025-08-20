В Крыму потушили крупный природный пожар

Рейтинг@Mail.ru
11:24 20.08.2025 (обновлено: 11:31 20.08.2025)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар между селами Клиновка и Краснолесье в Симферопольском районе Крыма удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Лесной пожар в Крыму между селами Клиновка и Краснолесье ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар между селами Клиновка и Краснолесье в Симферопольском районе Крыма удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Лесной пожар в Крыму между селами Клиновка и Краснолесье ликвидирован", - говорится в сообщении.
Природный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В ЛНР природный пожар повредил более 300 строений
11:08
 
