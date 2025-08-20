https://ria.ru/20250820/pozhar-2036445479.html
В Кемерово потушили пожар в торговом центре
В Кемерово потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 20.08.2025
В Кемерово потушили пожар в торговом центре
Обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия" в Кемерово, пострадавших нет, все эвакуированы, на месте работают 9 пожарных машин, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T09:42:00+03:00
2025-08-20T09:42:00+03:00
2025-08-20T09:51:00+03:00
происшествия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. Обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия" в Кемерово, пострадавших нет, все эвакуированы, на месте работают 9 пожарных машин, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк."Нахожусь на месте происшествия, торговый центр "Лапландия", пожар потушен, работают пожарные машины, службы скорой помощи на месте, пострадавших нет, люди эвакуированы", – рассказал губернатор в своем Telegram-канале.Как сообщил Середюк, в торговом центре загорелась обшивка здания. Он уточнил, что на месте работают 9 пожарных машин.Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают 9 пожарных машин.
https://ria.ru/20250820/pozhar-2036435226.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
В Кемерово потушили пожар в торговом центре
В Кемерово потушили загоревшуюся обшивку здания в ТЦ "Лапландия"