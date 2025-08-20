https://ria.ru/20250820/politolog-2036421345.html

Политолог Шульман* не платит за коммуналку

Политолог Екатерина Шульман* (признана в РФ иноагентом) не платит за коммунальные услуги и по налогам, общая сумма задолженности превышает 118 тысяч рублей

МОСКВА, 20 авг- РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* (признана в РФ иноагентом) не платит за коммунальные услуги и по налогам, общая сумма задолженности превышает 118 тысяч рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам судебных приставов, в отношении Шульман* с июня по август возбудили четыре исполнительных производства. Одно из них - от 27 июня - о взыскании налогов и сборов, включая пени. Задолженность составляет более 97,8 тысячи рублей, а сумма исполнительского сбора - 6,8 тысячи рублей. Еще два производства были возбуждены за неуплату коммунальных платежей: с Шульман* взыскивается в общей сложности 10,7 тысячи рублей по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Кроме того, с июля приставы взыскивают с политолога задолженность по исполнительному делу в размере двух тысяч рублей и исполнительский сбор в одну тысячу рублей. Вместе с тем на Шульман* в феврале этого года было возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу, вынесенному судом. Согласно судебным материалам, оно касалось взыскания налогов и сборов, однако сумма долга неизвестна. Производство было прекращено в апреле этого же года из-за того, что приставы не смогли найти саму должницу или ее активы, банковские счета и имущество. Минюст в апреле 2022 года внес Шульман* в список иноагентов, а в июле 2025 года московский суд заочно арестовал политолога по статье об уклонении от иноагентских обязанностей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

