https://ria.ru/20250820/politolog-2036421345.html
Политолог Шульман* не платит за коммуналку
Политолог Шульман* не платит за коммуналку - РИА Новости, 20.08.2025
Политолог Шульман* не платит за коммуналку
Политолог Екатерина Шульман* (признана в РФ иноагентом) не платит за коммунальные услуги и по налогам, общая сумма задолженности превышает 118 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T04:32:00+03:00
2025-08-20T04:32:00+03:00
2025-08-20T04:32:00+03:00
екатерина шульман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_3fcc24ea4b257f5a13be9eed42618545.jpg
МОСКВА, 20 авг- РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* (признана в РФ иноагентом) не платит за коммунальные услуги и по налогам, общая сумма задолженности превышает 118 тысяч рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам судебных приставов, в отношении Шульман* с июня по август возбудили четыре исполнительных производства. Одно из них - от 27 июня - о взыскании налогов и сборов, включая пени. Задолженность составляет более 97,8 тысячи рублей, а сумма исполнительского сбора - 6,8 тысячи рублей. Еще два производства были возбуждены за неуплату коммунальных платежей: с Шульман* взыскивается в общей сложности 10,7 тысячи рублей по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Кроме того, с июля приставы взыскивают с политолога задолженность по исполнительному делу в размере двух тысяч рублей и исполнительский сбор в одну тысячу рублей. Вместе с тем на Шульман* в феврале этого года было возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу, вынесенному судом. Согласно судебным материалам, оно касалось взыскания налогов и сборов, однако сумма долга неизвестна. Производство было прекращено в апреле этого же года из-за того, что приставы не смогли найти саму должницу или ее активы, банковские счета и имущество. Минюст в апреле 2022 года внес Шульман* в список иноагентов, а в июле 2025 года московский суд заочно арестовал политолога по статье об уклонении от иноагентских обязанностей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250818/varlamov-2035962823.html
https://ria.ru/20250814/imuschestvo-2035159258.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b97a2aea86feab56e0fae7fd9dd89a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина шульман
Политолог Шульман* не платит за коммуналку
Политолог Шульман задолжала более 118 тысяч рублей по коммунальным платежам
МОСКВА, 20 авг- РИА Новости. Политолог Екатерина Шульман* (признана в РФ иноагентом) не платит за коммунальные услуги и по налогам, общая сумма задолженности превышает 118 тысяч рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам судебных приставов, в отношении Шульман
* с июня по август возбудили четыре исполнительных производства. Одно из них - от 27 июня - о взыскании налогов и сборов, включая пени. Задолженность составляет более 97,8 тысячи рублей, а сумма исполнительского сбора - 6,8 тысячи рублей. Еще два производства были возбуждены за неуплату коммунальных платежей: с Шульман* взыскивается в общей сложности 10,7 тысячи рублей по платежам за газ, тепло и электроэнергию.
Кроме того, с июля приставы взыскивают с политолога задолженность по исполнительному делу в размере двух тысяч рублей и исполнительский сбор в одну тысячу рублей.
Вместе с тем на Шульман* в феврале этого года было возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу, вынесенному судом. Согласно судебным материалам, оно касалось взыскания налогов и сборов, однако сумма долга неизвестна. Производство было прекращено в апреле этого же года из-за того, что приставы не смогли найти саму должницу или ее активы, банковские счета и имущество.
Минюст в апреле 2022 года внес Шульман* в список иноагентов, а в июле 2025 года московский суд заочно арестовал политолога по статье об уклонении от иноагентских обязанностей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента