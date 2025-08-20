https://ria.ru/20250820/podmoskove-2036561302.html
День флага России отметят в 85 парках Московской области
День флага России отметят в 85 парках Московской области - РИА Новости, 20.08.2025
День флага России отметят в 85 парках Московской области
В 85 парках Подмосковья 22 августа пройдет общеобластное мероприятие "Моей родины триколор", посвященное Дню Государственного флага, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:29:00+03:00
2025-08-20T17:29:00+03:00
2025-08-20T17:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559684_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7238fce1a6eab4a4843bf80c668de7cf.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В 85 парках Подмосковья 22 августа пройдет общеобластное мероприятие "Моей родины триколор", посвященное Дню Государственного флага, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В программе запланировано шествие "Мой флаг", поэтические чтения и эстафеты, кинопоказы патриотических фильмов, концерты "Гордо реет триколор" и многое другое. Так, в Одинцовском городском округе праздник пройдет в Парке Раздолье. Для гостей подготовили квест "Символы России", русские народные забавы и пляски, танцевальный флешмоб и творческий мастер-класс по созданию флажков, концерт и кинопоказ под открытым небом. В парке "Набережная имени Д. И. Менделеева" в Дубне организуют шествие с флагом, велопробег "Триколор" и поэтические чтения. Детей ждут мастер-класс по созданию флажков, квест-игра и конкурс детских рисунков. На концерте выступят местные творческие коллективы. В Центральном парке в Наро-Фоминске гостям предложат поучаствовать в познавательной викторине, квесте "Символ России" и шествии "Мой флаг". На протяжении всего мероприятия будут открыты фотовыставка, посвященная истории российского флага, и выставка детских рисунков на тему России. В Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве посетителей ждут пленэр под открытым небом, праздничное шествие с флагом, концерт и эстафета "Триколор". Также все желающие смогут посетить беседу про культурный код "Яков Флиер" и викторину "Вехи истории". В парке "Серебряный" в городском округе Серебряные Пруды состоятся торжественное поднятие флага и праздничное шествие. Все желающие смогут посетить фотовыставку, посвященную истории российского флага, и принять участие в викторине "Вехи истории". Завершится мероприятие концертном. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта "Семья" при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО "МосОблПарк".
https://ria.ru/20250820/sotsipoteka-2036540851.html
https://ria.ru/20250820/apk-2036519237.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559684_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_53cc18e558c3f1d16c3a8f5a9295cf6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, день государственного флага россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, День Государственного флага России
День флага России отметят в 85 парках Московской области
"Моей родины триколор" пройдет в 85 парках Подмосковья в День флага России
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В 85 парках Подмосковья 22 августа пройдет общеобластное мероприятие "Моей родины триколор", посвященное Дню Государственного флага, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
В программе запланировано шествие "Мой флаг", поэтические чтения и эстафеты, кинопоказы патриотических фильмов, концерты "Гордо реет триколор" и многое другое.
Так, в Одинцовском городском округе праздник пройдет в Парке Раздолье. Для гостей подготовили квест "Символы России", русские народные забавы и пляски, танцевальный флешмоб и творческий мастер-класс по созданию флажков, концерт и кинопоказ под открытым небом.
В парке "Набережная имени Д. И. Менделеева" в Дубне организуют шествие с флагом, велопробег "Триколор" и поэтические чтения. Детей ждут мастер-класс по созданию флажков, квест-игра и конкурс детских рисунков. На концерте выступят местные творческие коллективы.
В Центральном парке в Наро-Фоминске гостям предложат поучаствовать в познавательной викторине, квесте "Символ России" и шествии "Мой флаг". На протяжении всего мероприятия будут открыты фотовыставка, посвященная истории российского флага, и выставка детских рисунков на тему России.
В Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве посетителей ждут пленэр под открытым небом, праздничное шествие с флагом, концерт и эстафета "Триколор". Также все желающие смогут посетить беседу про культурный код "Яков Флиер" и викторину "Вехи истории".
В парке "Серебряный" в городском округе Серебряные Пруды состоятся торжественное поднятие флага и праздничное шествие. Все желающие смогут посетить фотовыставку, посвященную истории российского флага, и принять участие в викторине "Вехи истории". Завершится мероприятие концертном.
Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта "Семья" при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО "МосОблПарк".