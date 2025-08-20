https://ria.ru/20250820/podmoskove-2036561302.html

День флага России отметят в 85 парках Московской области

День флага России отметят в 85 парках Московской области

День флага России отметят в 85 парках Московской области

В 85 парках Подмосковья 22 августа пройдет общеобластное мероприятие "Моей родины триколор", посвященное Дню Государственного флага

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В 85 парках Подмосковья 22 августа пройдет общеобластное мероприятие "Моей родины триколор", посвященное Дню Государственного флага, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В программе запланировано шествие "Мой флаг", поэтические чтения и эстафеты, кинопоказы патриотических фильмов, концерты "Гордо реет триколор" и многое другое. Так, в Одинцовском городском округе праздник пройдет в Парке Раздолье. Для гостей подготовили квест "Символы России", русские народные забавы и пляски, танцевальный флешмоб и творческий мастер-класс по созданию флажков, концерт и кинопоказ под открытым небом. В парке "Набережная имени Д. И. Менделеева" в Дубне организуют шествие с флагом, велопробег "Триколор" и поэтические чтения. Детей ждут мастер-класс по созданию флажков, квест-игра и конкурс детских рисунков. На концерте выступят местные творческие коллективы. В Центральном парке в Наро-Фоминске гостям предложат поучаствовать в познавательной викторине, квесте "Символ России" и шествии "Мой флаг". На протяжении всего мероприятия будут открыты фотовыставка, посвященная истории российского флага, и выставка детских рисунков на тему России. В Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве посетителей ждут пленэр под открытым небом, праздничное шествие с флагом, концерт и эстафета "Триколор". Также все желающие смогут посетить беседу про культурный код "Яков Флиер" и викторину "Вехи истории". В парке "Серебряный" в городском округе Серебряные Пруды состоятся торжественное поднятие флага и праздничное шествие. Все желающие смогут посетить фотовыставку, посвященную истории российского флага, и принять участие в викторине "Вехи истории". Завершится мероприятие концертном. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта "Семья" при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО "МосОблПарк".

Новости

